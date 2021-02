Photo : Shutterstock

Candidats à la course aux stages, nul besoin de vous dire de garder votre téléphone à proximité. On parle d’appels téléphoniques, mais pas seulement : des cabinets y vont aussi du courriel pour contacter les participants.Avens, BCF, Davies, Fasken, Gowling WLG, IMK, Langlois, LCM Avocats, Norton Rose Fulbright, McCarthy Tétrault, RSS avocats et Spiegel Sohmer ont déjà commencé à proposer des entrevues pour leurs très convoités stages. Stein Monast devrait s’y mettre dès jeudi aussi.D’autres cabinets s’y mettront plus tard, comme Cain Lamarre qui commencera ses appels d’ici le 20 février.RSS a commencé par appeler les étudiants qui avaient déjà accepté de passer l’entrevue l’an dernier juste avant que la course aux stages ne soit annulée à cause de la pandémie, et est passé vendredi aux nouveaux étudiants. Un candidat de l’Université de Montréal a ainsi été convoqué en entrevue avec une cote de 3,552, puis un étudiant de l’UQAM et deux étudiants de McGill, dont l’un avec une cote de 3,37.Le cabinet Gowling WLG contacte quant à lui les étudiants par courriel. On sait qu’un étudiant de l’Université de Sherbrooke (UdeS), deux étudiants de l’Université du Québec à Montréal (dont l’un a une cote de 3,91), deux étudiants de McGill (3,37 et 3.05) et deux étudiants de l'Université de Montréal ont eu une demande d’entrevue.Un étudiant de McGill a eu un appel de Spiegel Sohmer, et deux étudiants de l’UQAM un appel de LCM Avocats, dont l’un présentant une cote de 4,1.BCF a aussi commencé à proposer des entrevues à Montréal. Un étudiant de Sherbrooke (cote de 3,65) a été contacté, et un de l’UdeM (cote de 3,76).Pour ce qui est de Norton Rose Fulbright, une étudiante de l’UdeM a été convoquée en entrevue avec une cote de 4,12. Elle a aussi été appelée par McCarthy Tétrault.Parlant de McCarthy Tétrault, le bureau de Québec a commencé ses appels également. Deux étudiants de l’Université Laval (UL) ont été contactés, dont l’un à la cote de 3,71, et un de l’UdeS avec une cote de 3,33 (c’est tout??). McCarthy Tétrault Montréal devrait quant à lui débuter cette semaine.« Je n'ai pas le meilleur des GPA, donc pour ceux qui ont une note plus faible, gardez espoir », lance l’un des étudiants de l’UL contactés par McCarthy Tétrault à Québec.Vendredi, Davies a commencé ses appels. On sait que trois étudiants de McGill ont été convoqués, dont l’un présentant une cote de 3,37.IMK s’y est aussi mis vendredi. Un étudiant de l’Université de Sherbrooke à la cote de 4 a été convoqué, un de l’UQAM, et un de l’UdeS avec une cote de 3,8.Langlois Montréal a aussi commencé vendredi et poursuivi samedi en contactant un étudiant de l’UQAM, deux étudiants de l’UdeS (4,0 et 3,6), et trois de l’UdeM (dont l’un avec une cote de 4,11).Toujours samedi, Fasken a commencé ses appels du côté d’un candidat de l’UdeM à la cote de 4,03 « avec expériences juridiques multiples ».Dimanche, le bureau de Québec de Langlois a appelé un étudiant de l’UdeM à la cote de 3,76.On vous tient au courant!Possibles courriels frauduleuxUn étudiant a mentionné avoir reçu un courriel de Fasken à 23h samedi soir lui demandant un spécimen de chèque. Probablement une fraude, ont dénoncé plusieurs candidats.« Common guys on est droit, aucun employeur va demander un spécimen de chèque avant même de planifier une première entrevue. Les fraudeurs se sont rendu jusqu'à la course aux stage ... damn (sic) », a notamment répondu un candidat.Des accusés de réception dans la boîte de « spam »Par ailleurs, plusieurs étudiants se sont plaints en début de semaine de ne pas avoir reçu d’accusé de réception par courriel de leur dossier de candidature de la part de certains cabinets.Sachez que des étudiants ont retrouvé ces accusés de réception dans leur boîte de pourriels ou courrier indésirable.« N'oubliez pas de vérifier votre courrier pêle-mêle/indésirable, un de mes accusés de réception s'y trouvait », conseille un étudiant sur le forum Course aux stages 2021 du site Lawstudents.ca.Mais bon, ce sont des entrevues que l’on veut, pas des accusés de réception, comme le rappelle sur le forum une ancienne participante à la course aux stages.« Guys, ayant fait avec succès la course l'année dernière, c'est TELLEMENT pas important/ça a tellement PAS d'incidence quand/si vous recevez des accusés de réception. attendez patiemment pour les appels, c'est tout. »Bonne chance, et patience!