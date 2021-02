Mes France Dionne et Karolyne Gagnon. Photos : Sites web du Parti Libéral et du Conseil du patronat du Québec

Le Conseil des ministres a confirmé la nomination de trois avocates à la fonction publique à sa séance de mercredi dernier.Meest ainsi nommée membre de la Commission des transports du Québec, Meest nommée régisseuse et vice-présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et Memembre membre du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.Voici ce que l’on sait à leur sujet.Me Branchaud était déjà avocate à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail depuis 2010. Elle en deviendra membre le 22 février prochain.L’ancienne de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a débuté sa pratique au Tribunal administratif du Québec, où elle a été stagiaire en 2009 puis avocate avant de passer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.Me Dionne voit son mandat de régisseuse et vice-présidente reconduit à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, un poste qu’elle occupe depuis 2011. Elle était auparavant conseillère juridique au sein de la même Régie depuis 2004.On a vu l’avocate dans une tout autre régie de 1999 à 2004 : la Régie du cinéma. Me Dionne y a été tour à tour directrice de l'inspection et des enquêtes par intérim, conseillère juridique, secrétaire de la régie et directrice des communications par intérim.Mais c’est en pratique privée que Me Dionne a commencé sa carrière, d’abord en tant qu’associée chez Kelada et Dionne (1982-1985), puis un an chez Malo, Dansereau avant de devenir conseillère juridique au Ministère du Revenu jusqu’en 1989.Me Gagnon devient membre du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Elle est toujours la vice-présidente - travail et affaires juridiques du Conseil du patronat du Québec, et ce, depuis 2018.Après un stage en pratique privée de 1992 à 1993 et un emploi d’avocate chez Poupart & Poupart jusqu’en 1995, c’est à la Ville de Montréal que Me Gagnon a fait ses dents en tant que procureure de la couronne en matière criminelle et pénale jusqu’en 1999. Elle est ensuite retournée chez Poupart & Poupart avant de se joindre à la Société immobilière Trans-Québec inc. à titre de conseillère juridique.De 2003 à 2012, elle a été avocate à la Commission scolaire de Montréal, puis Cheffe de service des relations de travail et avocate à la Société des loteries du Québec jusqu’à l’obtention de son poste actuel