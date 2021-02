Lavery prend l’équipe au complet... Photos : Site web de Lavery

Une équipe composée des avocats Mes, de la parajuristeet de l’adjointe juridiquequitte Langlois pour se joindre au groupe Droit du travail et de l’emploi de Lavery à Montréal et à Québec.Les deux premiers, Mes Éric Thibaudeau et Laurence Bourgeois-Hatto, étaient associés chez Langlois, un titre qu’ils conserveront au sein de leur nouveau cabinet.« L’arrivée d’Éric Thibaudeau et de son équipe consolide le leadership du cabinet en Droit du travail. Ce dernier recrutement s’inscrit dans une démarche globale pour assurer un service 360 à nos clients et ainsi solidifier notre position de partenaire de croissance des acteurs-clés de l’économie du Québec », se réjouit Lavery sur son site web.La nouvelle équipe de Lavery est tout aussi heureuse de son choix, et de continuer à travailler ensemble en santé et sécurité au travail, et aussi en matière pénale dans des dossiers de prévention, de lésions professionnelles et d’accidents graves ou mortels.« Nous, on travaille en équipe, on fonctionne en équipe, on est un troupeau! décrit avec enthousiasme le nouvel associé de Lavery Me Éric Thibaudeau. Je pense que Lavery a compris que pour avoir du succès il fallait prendre l’équipe au complet! »L’équipe est ravie non seulement de l’accueil au sein du cabinet, qui « a été tout comme si on était en présence », souligne Me Thibaudeau, mais aussi des nouveaux services qu’ils peuvent maintenant rendre à tous les clients qui l’ont suivie chez Lavery . Ces clients réclamaient notamment des services en fusions et acquisitions et en projets.« Pour nous, le moteur de ce changement-là, ça a été l’offre de services fantastique à notre clientèle en construction et en affaires, explique le nouvel associé. Lavery a vraiment une belle et grosse équipe en droit de la construction qui représente de gros donneurs d’ouvrage, et un bureau en droit des affaires bien connu depuis longtemps. »« On est contents! » conclut Me Thibaudeau.Parlant de l’équipe, que sait-on à son sujet?Le Barreau 1999 et nouvel associé de Lavery a débuté sa pratique en tant qu’avocat à l’Association de la construction du Québec, où il est resté près de six ans. C’est là qu’il a fait la connaissance de Geneviève Tremblay, celle qui est toujours son adjointe juridique et qui l’a suivi lorsqu’il est devenu associé chez Gowling en 2007 puis chez Langlois en 2013.L’ancien de l’Université de Montréal a également été chargé de cours à l’École de technologie supérieure (ÉTS) pendant 14 ans, jusqu’en 2019.La pratique de Me Thibaudeau est axée sur la santé et sécurité au travail, autant pour les questions relevant du Tribunal administratif du travail (TAT) que les infractions pénales de la CNESST entendues à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. Il agit aussi à titre de procureur patronal en matière d’arbitrage de griefs, de relations de travail et de décret de convention collective.Depuis 2019, il figure au palmarès The Best Lawyers in Canada, et il a été reçu Fellow (membre associé) de la prestigieuse Construction Lawyers Society of America (CLSA) l’année dernière.Me Bourgeois-Hatto était elle aussi associée chez Langlois, et ce depuis deux ans. Cela faisait six ans qu’elle était à l’emploi du cabinet. Le Barreau 2009 est maintenant associée chez Lavery, comme son collègue Me Thibaudeau, avec qui elle travaille depuis leur passage à tous deux chez Gowling.C’est d’ailleurs chez Gowling que Me Bourgeois-Hatto a débuté sa pratique en 2009 après ses études en droit à l’Université de Montréal. Elle est restée plus de cinq ans au sein du cabinet.Outre sa spécialisation en santé et sécurité au travail, la nouvelle associée conseille « des employeurs sur les contrats individuels de travail, les relations de travail, les décrets de convention collective ainsi que sur la protection des renseignements personnels. Elle a aussi développé une expertise particulière en matière de relations de travail dans l’industrie de la construction », décrit Lavery.Me Deslaurier travaille avec les deux nouveaux associés depuis près de trois ans d’abord chez Langlois, et maintenant chez Lavery. Le Barreau 2011 a précédemment été avocate chez Borden Ladner Gervais pendant plus de deux ans.Avant son passage chez BLG, elle était avocate pour l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, un poste qu’elle a conservé pendant plus de trois ans (2012-2016). C’est d’ailleurs dans le cadre de ses fonctions qu’elle a fait la connaissance de Me Thibaudeau.Mais c’est au sein de la CSST, maintenant CNESST, que l’ancienne de l’Université de Montréal a d’abord été avocate en 2010. Une belle expérience qui permet à la nouvelle avocate de Lavery « d’intervenir dans le cadre d’enquêtes menées par différents organismes publics comme la CNESST, la CCQ et les unités autonomes de vérification, telles que l’UPAC-CCQ de même que des enquêtes menées par des comités paritaires », mentionne son cabinet.Si Me Desjardins travaille à partir du bureau de Québec de Lavery, elle fait partie elle aussi de l’équipe de Me Thibaudeau, qu’elle a rencontré alors qu’elle était avocate à l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (2014-2020). Elle y a aussi fait la connaissance de sa collègue et amie Me Catherine Deslauriers, qu’elle a suivie chez Langlois pendant près d’un an et maintenant, chez Lavery.Le Barreau 2010 a commencé sa pratique au sein de la mutuelle de prévention Groupe Accisst, où elle conseillait et représentait ses clients devant les tribunaux administratifs quant aux contestations en matière de SST. Elle y est restée quatre ans et demie, jusqu’en 2014.L’ancienne de l’Université Laval « porte un intérêt particulier pour les dossiers de harcèlement psychologique, notamment sur les chantiers de construction. Elle participe aussi à la rédaction et à la mise en œuvre de politiques-cadres sur le harcèlement psychologique à proscrire, ainsi qu’en matière de drogues et d’alcool », précise son nouveau cabinet.La parajuriste vient de célébrer son 8e anniversaire professionnel avec Mes Thibaudeau et Bourgeois-Hatto! En effet, la technicienne juridique a travaillé à leurs côtés d’abord chez Gowling (2013), puis chez Langlois (2013-2021).Mme Gauvreau a elle aussi de l’expérience du côté de la CSST, où elle a travaillé pendant plus d’un an à titre de stagiaire, d’étudiante d’été puis de parajuriste après son certificat en droit du travail de l’Université de Montréal.La nouvelle parajuriste de Lavery est aussi détentrice d’un certificat en santé et sécurité de l’Université de Montréal, et d’une technique juridique du Collège Ahuntsic, au cours de laquelle elle s’est mérité le Premier prix spécial de la promotion 2012 pour l’excellence en technique juridique.Une autre qui suit l’équipe depuis Gowling! Mais Geneviève Tremblay est adjointe juridique depuis beaucoup plus longtemps que ça.Après son DEP en secrétariat et son attestation de spécialisation en secrétariat juridique de l’École des métiers de l'informatique, du commerce et de l'administration (ÉMICA), Mme Tremblay a fait tour à tour deux stages en cabinet en 1999 avant de devenir adjointe de direction à l’École des métiers de la construction de Montréal pendant près de deux ans.La construction de l’a pas quittée, puisque l’adjointe juridique s’est ensuite jointe à l’Association de la construction du Québec, où elle est restée plus de sept ans. Elle y a fait la connaissance de Me Thibaudeau, avec qui elle a travaillé chez Gowling (2008-2016), puis chez Langlois (2016-2021).