La juge Angela Furlanetto. Photo : Site web de la Cour fédérale

remplacera le juge, qui a choisi de devenir juge surnuméraire le 18 juin 2020. Avant sa nomination, elle a été protonotaire de la Cour fédérale pendant deux ans, présidant et gérant de nombreuses actions et demandes.Elle était auparavant associée dans les cabinets d’avocats DLA Piper et Dimock Stratton, où elle a pratiqué dans le domaine du droit intellectuel pendant vingt ans.Intéressée à transmettre ses connaissances, elle a régulièrement agi à titre de conférencière et rédigé des articles sur le droit de la propriété intellectuelle et la pratique du litige. Elle a également contribué à la création du tribunal-école Harold G. Fox, le seul tribunal-école du Canada en matière de propriété intellectuelle, dont elle a été présidente pendant dix ans.La juge Furlanetto a été membre active de l’Association du Barreau candien, au sein de laquelle a occupé le poste de présidente de la Section nationale de la propriété intellectuelle. Elle a aussi été membre de longue date du Comité de pratique, du Comité des utilisateurs de la propriété intellectuelle de la Cour fédérale, en plus d'être représentante de la section de la propriété intellectuelle au sein du Comité des juges et des avocats de la Cour fédérale.