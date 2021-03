Me François Lefebvre. Photo : Site web de BCF

De Grandpré Chait

Kateri-Anne Grenier et par Anne-Marie Naud. Photo : Site web de Fasken

McCarthy Tétrault

Droit-inc vous présente son tour d’horizon des nouvelles des bureaux… histoire de vous offrir un aperçu sur les activités de cabinets québécois.Me, accompagné de, président de Pro Métal Plus, ont offert une conférence sur la relève d’entreprise, mardi dernier.Leur communication a soulevé les enjeux humains, juridiques et financiers qu’un transfert d’entreprise peut engendrer. Ils ont également abordé la relation d’affaires entre Pro Métal Plus et BCF.BCF a notamment orchestré une planification stratégique afin d’assurer la pérennité de l’entreprise au-delà de son fondateur.Le cabinet Cain Lamarre a confirmé que son partenaire international TagLaw a reçu la mention « Élite 2021 » décernée par Chambers and Partners.Tag Alliances est une alliance mondiale entre différents cabinets d’avocats indépendants comptant plus de 160 firmes membres et 10 000 avocats dans près de 90 pays.Le cabinet a aussi rappelé un moment de son histoire sur LinkedIn. La place d’affaires de Cain Lamarre à Sept-Îles existe depuis maintenant 70 ans. Sa fondation, sous le nom de cabinet Gauthier Nepveu Leblanc, remonte à 1951.Me, avocat en droit de la construction, a partagé ses connaissances juridiques auprès des étudiants en ingénierie de l’Université Concordia lors d’une conférence portant sur les garanties en droit de la construction et leurs implications.Le 25 février dernier, Me, associée en droit municipal et expropriation, a présenté une conférence sur les derniers développements en matière d’évaluation foncière et expropriation.Cet événement était organisé par l’Association canadienne de taxe foncière.Mede Dunton Rainville participera comme conférencier à un webinaire intitulé « Les méthodes alternatives d'inscriptions en Bourse - Financement et outils pour la croissance ».L’événement en question est organisé par la Chaire CDPQ de gestion de portefeuille de l’École des sciences de gestion de l’UQÀM.Notons aussi que Mea été nommé au poste de président du conseil d’administration de l’organisme « Bien fait ici ».Cet organisme à but non lucratif a pour mission d’encourager l’achat de matériaux de construction de qualité et autres articles faits au Canada destinés au marché résidentiel.À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Fasken a reçu une visite bien spéciale.Le cabinet s’est entretenu avec, actuelle vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales des Canadiens de Montréal, d’Evenko et du Centre Bell.Lors de cet entretien présenté paret animé par, Mme Bélanger leur a parlé de son parcours, de ses défis personnels et professionnels ainsi que de sa vision pour façonner un monde des affaires plus inclusif.Me, avocate associée en droit du travail et de l’emploi chez Langlois, a présenté un webinaire à l’invitation de l’Ordre des CRHA.La formation en question portait sur le rôle et les responsabilités des employeurs et des employés dans le contexte de la vaccination.Le cabinet Lavery a confirmé avoir signé la déclaration de principes Relançons MTL de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.Cette déclaration stipule différents principes pour encadrer la relance de Montréal.Pour clôturer le mois de l’histoire des Noirs, le cabinet McCarthy Tétrault a tenu deux conférences sur le racisme envers les Noirs.Dans la région de Québec, le cabinet a accueilli l’historien, auteur et artiste hip-hop, alias, dont la présentation portait sur l’histoire de la communauté noire au Québec et le racisme envers les Noirs dans la province.Le lendemain, un second événement a été organisé en présence de l’avocat et militant pour les droits de l’homme,, qui a parlé du racisme envers les Noirs dans la profession juridique, et des mesures que les cabinets d’avocats, les entreprises et les individus peuvent prendre pour s’y attaquer de manière significative.Me, associée directrice du cabinet Stein Monast, a souligné la Journée internationale des femmes dans une vidéo LinkedIn.Elle en a profité pour remercier les femmes du cabinet. Elle se dit aussi fière d’être membre de cette équipe.Source : LinkedIn / Stein Monast