Pour une nouvelle semaine, Droit-inc vous présente les actualités, petites et grandes, des cabinets d’avocats.Coup d'œil sur les cabinets.Le cabinet BCF a annoncé, plus tôt cette semaine, que Mea récemment gradué du programme de perfectionnement des administrateurs (PPA).Ce programme est élaboré conjointement par l’Institut des administrateurs de sociétés de McGill University et la University of Toronto - Rotman School of Management.Prochaine étape ? L’acquisition du titre IAS.A, attribué par l’Institut des administrateurs de sociétés, section du Québec.Notons, dans un autre ordre d’idées, que le cabinet a présenté le 16 mars dernier « À table avec l’histoire », organisé par la Fondation de la BAnQ.Cet événement a mis en scène des archives des collections de la Bibliothèque et Archives nationales du QuébecL’heure de la retraite… Après plus de 40 ans dans le monde du droit notarial, Mequitte le domaine juridique pour la retraite.Le cabinet a tenu à souligner la carrière de Me Boulanger ainsi que son implication dans une publication LinkedIn.Notons, enfin, que Mesetanimeront un webinaire le 23 avril prochain, dans le cadre de la Conférence annuelle sur les développements récents en droit du travail. Cette conférence est organisée par le Barreau du Québec.Leur webinaire portera sur la jurisprudence récente concernant les modifications à la Loi sur les normes du travail.Le 31 mars dernier, le cabinet Fasken a organisé son colloque annuel en droits de la personne.Mesety ont présenté les développements récents en droits de la personne au Québec, en Ontario et au niveau fédéral.Me, avocat-conseil au sein du groupe de litige chez Langlois Avocats, a animé le 31 mars dernier une discussion sur la justice participative.L’événement a été organisé par le comité de la Table ronde sur la justice participative en collaboration avec la Fondation du Barreau du Québec.Les conférenciers présents ont dressé un tour d’horizon, cinq ans après l’entrée en vigueur des principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends, soit les articles 1 à 7 du Code de procédure civile.Dans le cadre des Canadian Law Awards, le cabinet Lavery a été nommé comme finaliste des prix « Quebec Law Firm of the Year » et « Managing Partner of the Year ».Lavery a remporté en 2020 le titre de cabinet de l’année au Québec, dans le cadre de ce même événement.Le cabinet Spiegel Sohmer est finaliste de l’édition 2021 du Canadian Law Awards de Lexpert dans la catégorie « Quebec Law firm of the Year ».Les gagnants seront annoncés lors des Canadian Law Awards, le 20 mai prochain.Me, associé chez TJL, participe à titre d’ambassadeur dans le cadre du concours Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.Me, avocate, y participera à titre de marraine.L’événement aura lieu le 20 mai prochain.