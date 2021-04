Me Stéphanie Thurber. Photo : Site web de Cain Lamarre

La famille Cain Lamarre n’est plus la même. Le cabinet confirme l’embauche de Me, qui se joint à son département de droit des affaires.Me Thurber travaille au bureau de Montréal depuis janvier dernier, date à laquelle elle a quitté le cabinet De Grandpré Chait. Elle y travaillait depuis 2010.La barreau 1995 élabore dans le cadre de sa pratique des stratégies pour protéger les droits d’auteur et les marques de commerce. Elle possède une expérience en propriété intellectuelle, notamment dans l’enregistrement de marques de commerce canadiennes et étrangères, ainsi que dans la négociation et la rédaction de plusieurs types de conventions.Elle axe sa pratique sur le droit commercial technologique et diverses transactions, en plus de conseiller ses clients dans la protection des renseignements personnels et la vie privée.Bachelière en droit de l’Université de Sherbrooke et titulaire d’une maîtrise en droit des technologies de l’information de l’Université de Montréal, elle a fait ses débuts chez Marque d’or avant de joindre Bélanger Sauvé entre 1998 et 2010.