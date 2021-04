Me Katherine Poirier participera à un défi mère-fille pour la bonne cause. Photo : Site web de BLG et de Fillactive

« Le sport a toujours été pour Katherine un synonyme de dépassement, d’évasion et de plaisir à partager avec ses proches ».Ces mots, tirés du site internet de BLG, décrivent bien Me, associée en droit du travail au cabinet.Elle fait partie des 31 personnalités du monde des affaires qui participeront les 14 et 15 août prochain au Défi Mère/Fille, organisé par Fillactive. Ce défi invite les participantes à marcher, courir ou à pédaler 20, 30 ou 40 kilomètres en présence de leur fille.Le parcours de Me Poirier a été parsemé de défis sportifs. Elle estime que de tels défis lui permettent de repousser ses limites. Elle pratique depuis quelques années des activités physiques comme le yoga, en plus d’activités plein-air comme le vélo, le ski alpin et le ski de fond.Dans le cadre de son défi mère-fille, Me Poirier a réuni un trio composé de sa mère et de sa fille.« Par cette expérience unique, Katherine souhaite semer une graine afin que sa fille puisse découvrir les plaisirs de la course à pied », mentionne Borden Ladner Gervais.Diplômé de l’Université McGill, Me Katherine Poirier exerce en droit du travail depuis le début de sa pratique en 2003. Elle a longtemps été impliquée dans la cause de la prévention du suicide auprès de Suicide-Action Montréal.Elle a obtenu le prix Claude-Masson, remis par l’Assemblée nationale du Québec, en raison de cet engagement.Elle a été l’une des deux récipiendaires, pour le Québec, du prix Stronger Together. Ce prix lui a été remis par l’organisme Women in Law Leadership (WILL) pour son engagement juridique auprès de la Fondation du Docteur Julien et de son rôle pour la promotion des femmes dans la communauté juridique.Les fonds amassés dans le cadre du défi mère-fillactive sont remis à l’organisme Fillactive, qui organise des activités sportives dans les écoles. L’organisme fait la promotion de la santé physique auprès des filles.