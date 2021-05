Joshua Nichols. Photo : University of Alberta

Sarah Mason-Case. Photo : LinkedIn

Priya Gupta. Photo : Southwestern Law School

Darren Rosenblum. Photo : LinkedIn

Quatre professeurs rejoindront la faculté de droit de l’Université McGill en vue de la prochaine année universitaire.« Ces universitaires doués et dynamiques nous aideront à nous rapprocher de nos aspirations pour un des programmes d’enseignement et de recherche intégrés et profondément pluralistes, commente Robert Leckey, le doyen de la faculté de droit de McGill. Compte tenu des engagements pris par la Faculté et l'Université en faveur de l'éducation juridique autochtone et de la lutte contre le racisme anti-noir, je me réjouis de l'arrivée de collègues ayant des contributions significatives à apporter dans ces domaines. »deviendra professeur adjoint à partir du 1er août. Docteur en droit de l’Université de Victoria et docteur en philosophie de l’Université de Toronto, il arrive de l’Université de l’Alberta.Joshua Nichols s’intéresse à la relation constitutionnelle entre le Canada et les peuples autochtones. Ses recherches portent sur la façon dont des concepts tels que la souveraineté, le fédéralisme et le droit constitutionnel ont été façonnés et remodelés à la fin de ce qu'on a appelé le Second Empire, et sur la façon dont ces concepts ont été repris dans la formation du droit international moderne, depuis la Société des Nations jusqu'aux Nations Unies.arrivera le 1er août comme boursière Boulton junior, avant de devenir professeure assistante un an plus tard. Elle termine présentement son doctorat en sciences juridiques à l’Université de Toronto, où elle est boursière de la Fondation Trudeau . Elle est également boursière Fulbright à l'Institute for Global Law and Policy de la Harvard Law School.Elle s’intéresse à la façon dont les peuples du tiers-monde ont cherché à aborder le changement climatique à l'ère de la décolonisation en associant une représentation de la nature (en tant que bien commun) à leurs aspirations à reconstruire le droit international pour parvenir aux justices raciale, politique et économique.rejoindra la faculté de droit dès le 1er mai comme professeure associée. Elle est boursière Wainwright senior à la faculté de droit de l’Université McGill. Elle est aussi professeure et directrice du programme général de maîtrise en droit de la Southwestern Law School, où elle a enseigné le droit des biens, le droit international public, le droit et le développement, et la théorie critique de la race. Ses travaux portent sur le capitalisme financier et les villes, le droit des biens et la race.Auparavant, Priya Gupta était professeure adjointe et co-directrice du Centre for Women, Law, & Social Change à la Jindal Global Law School à Delhi, en Inde. Elle est titulaire d'un doctorat en droit de la London School of Economics. Avant d'enseigner, elle a pratiqué chez Linklaters LLP.sera nommé professeur titulaire à compter du 1er août. Il s’intéresse à la gouvernance d’entreprise, notamment aux initiatives visant à favoriser la diversité et à remédier à l’inégalité des sexes.Jusqu’à présent, Darren Rosenblum était professeur à la Elisabeth Haub School of Law de l’Université Pace. Il y enseignait le droit contractuel, le droit des sociétés et les transactions d’affaires internationales. Il y est également directeur facultaire de l’Institute for International and Commercial Law.Le professeur Rosenblum a été auxiliaire juridique à la U.S. District Court de Puerto Rico. Il a pratiqué l’arbitration internationale chez Clifford Chance et Skadden, Arps, Slate Meagher et Flom. Il a aussi été professeur en résidence à la Faculté de droit de Sciences Po à Paris, à la Brooklyn Law School, à l’American University et à l’Université de Seattle.