Valérie Beaulieu-Pfertzel et Kevin Anglehart font partie des étudiants qui ont été recrutés par les tribunaux. Photos : LinkedIn

La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke félicite sept de ses étudiants qui effectueront leurs stages à titre d’auxiliaires juridiques à la magistrature pour l’année 2022-2023.sera auxiliaire juridique pour la jugeà la Cour suprême du Canada.« Je suis vraiment honorée de pouvoir effectuer une cléricature auprès de la juge Martin. Travailler sur des problèmes juridiques complexes dont les impacts sociétaux sont importants aussi tôt dans une carrière sera très certainement formateur et enrichissant. Je pense également apprendre beaucoup des échanges avec les autres auxiliaires juridiques provenant des quatre coins du pays », explique-t-elle.a été recrutée pour effectuer son stage à la Cour fédérale et son collèguetravaillera à la Cour d'appel fédérale.Les étudiantesetseront auxiliaires juridiques à la Cour canadienne de l'impôt.« Mes efforts soutenus, la qualité de l’enseignement et l’accompagnement facultaire m’ont permis d’accéder à cette expérience unique. Ce milieu d’apprentissage privilégié me permettra d’acquérir des connaissances et des compétences en fiscalité qui me seront certainement fort utiles dans ma carrière de juriste », affirme l’étudiante Sandrine Albert.« Je suis très reconnaissante de cette opportunité unique qui me confirme que tout est possible lorsqu’on joint les efforts à l’ambition. Le stage auprès de la Cour canadienne de l’impôt représente une formation d’excellence, particulièrement enrichissante pour mon cheminement de carrière », déclare Maude Pelletier.La Cour d'appel du Québec accueillera les deux nouveaux auxiliaires juridiqueset« J’ai trouvé le processus d’entrevues pour les stages offerts à la Cour d’appel du Québec très formateur et enrichissant, alors qu’il m’a poussée à faire preuve de rigueur et de dévouement dans ma préparation. Je suis très enthousiaste à l’idée de vivre cette expérience professionnelle qui s’avérera certainement un atout en début de carrière », lance l’étudiante en droit Rebecca Roussel.« Après avoir occupé les postes d’assistant d’enseignement et de recherche à l’Université de Sherbrooke et d’étudiant en droit chez BLG lors de mes années d’études, je suis convaincu que le poste d’avocat-recherche me préparera à un avenir radieux à titre d’avocat en litige », révèle Kevin Anglehart.