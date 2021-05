Mes Zacharie Barabé-Desrosiers et Sophie Godin. Photos : LinkedIn

Me, fondatrice de burELLE avocate, un cabinet boutique spécialisé en droit municipal et administratif à Longueuil, confirmait récemment l’embauche de nouveaux avocats : MesetSi le premier était assermenté l’an dernier, après avoir complété un stage au Tribunal administratif du Québec, la seconde a été piqué au cabinet Sarrazin Plourde, où elle a travaillé pendant quelques mois.Voici ce que nous savons sur eux.Barreau 2020, Zacharie Barabé-Desrosiers est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, où il figure au palmarès du doyen pour l’excellence de ses résultats scolaires.Il a complété son stage au sein de la Direction des affaires juridiques du Tribunal administratif du Québec avant de joindre les rangs de burELLE avocate.Il est, dit-on, au cabinet, apprécié pour ses compétences d’écriture.« Il se démarque par ses habiletés en rédaction, de même que par son souci d’approfondir les problématiques juridiques complexes qui lui sont soumises », indique le cabinet dans un communiqué.Lors de ses études, Me Barabé-Desrosiers a travaillé comme auxiliaire de recherche en droit public. Il a aussi participé au Concours canadien de plaidoirie en droit administratif Laskin, au terme duquel il a figuré au palmarès des meilleurs plaideurs.Membre du Barreau depuis 2017, Me Godin a travaillé comme stagiaire et avocate chez VBrouillette Avocates entre 2017 et 2020. Cette expérience lui a permis de pratiquer en litige disciplinaire et en droit administratif, où elle a complété des mandats auprès de divers ordres professionnels, notamment en matière de déontologie et d’éthique.Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal, elle s’est vu décerner le Prix du Barreau de Montréal pour s’être classée première de la promotion 2016-2017.Elle a participé, elle aussi, au Concours canadien de plaidoirie en droit administratif Laskin, où son équipe a remporté le Prix des meilleurs mémoires, en 2016.Elle détient également un baccalauréat en communication. Elle est membre du conseil d’administration des Auberges de jeunesse du Saint-Laurent, représentant le réseau Hostelling International au Québec et en Ontario, depuis 2019.