Me Joris Dubuc. Photo : Site web de Robinson

Robinson, un cabinet boutique spécialisé en droit des affaires, a recruté Me, notaire, dans ses rangs.Entré en poste comme étudiant en 2018, il poursuit maintenant au cabinet sa carrière dans le domaine du droit des affaires, de l’immobilier et du droit des personnes.« Sa principale qualité réside en sa capacité à vulgariser pour ses clients les éléments juridiques d’un dossier », écrivait dans une récente publication LinkedIn Me, fondateur du cabinet.Me Robinson a également souligné la compréhension du monde des affaires du jeune notaire.« Évoluant dans le domaine des affaires depuis bientôt une dizaine d’année, Me Dubuc comprend la réalité des gens d’affaires et les défis auxquels ils font face tous les jours. C’est avec dévouement et professionnalisme qu’il œuvrera au quotidien afin d’accompagner ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs et la réalisation de leurs projets ».En 2016, Me Dubuc a fondé sa propre entreprise, Viande à la porte, qui offre un service de livraison de viande à domicile à Sainte-Adèle. Il en a été le propriétaire jusqu’en 2018.Il est depuis 2017 co-propriétaire de Lou Smoked Meat, un restaurant de Saint-Sauveur.Bachelier en droit de l’Université d’Ottawa, détenteur d’une maîtrise en droit notarial, Me Dubuc complète présentement un MBA en gestion urbaine et immobilière à l’Université Laval.