Mes Rim Gtari, Michaëlla Bouchard-Racine, Cassandra Modafferi et Carolyn Booth.

Le cabinet boutique Grey Casgrain a recruté trois nouvelles avocates et une stagiaire en droit en défense des droits de la personne.Merejoint le cabinet après une longue carrière en enseignement.« Le saut vers le Barreau et exercer en tant qu’avocate est un choix bien réfléchi. Je ne l’ai pas fait au début de ma carrière mais plutôt dans la deuxième partie de ma vie professionnelle. J’ai choisi le cabinet car cela coïncidait avec mon profil. Je peux partager mes connaissances et en apprendre de nouvelles », a-t-elle affirmé.Elle pratique principalement en droits fondamentaux, en droit familial, en droit de l’immigration et en droit administratif.Auprès du grand Me, l’avocate approfondit ses connaissances dans les droits fondamentaux. « Je vais pouvoir m'épanouir et avancer parce que ce n’est pas facile de faire un changement de carrière à un certain moment de sa vie » a-t-elle souligné.Avant d’être embauchée, elle faisait son stage au cabinet depuis septembre 2020.Passionnée par le droit, elle enseigne dans différentes institutions dont l’Université d’Ottawa, le Collège Lasalle, l'Université McGill et l’Université du Québec à Montréal depuis plus d’une dizaine d’années.« Je cherchais toujours à pratiquer le droit et c’est ce qui manquait dans ma vie professionnelle. (...) Après un séjour au niveau international, je voulais participer aux changements sociaux du quotidien et avoir un impact à court terme dans la vie des gens », a raconté l’avocate.Engagée, son parcours académique a été marqué par sa participation dans un projet pilote pour soutenir la transition démocratique en Tunisie et par son travail en tant que conseillère auprès de l’ancien chef du gouvernement tunisien.Membre du Barreau depuis 2020, elle détient un doctorat en droit civil à l’Université d’Ottawa.Mese bat contre les injustices sociales.Elle représente des clients de milieux défavorisés ou qui sont victimes de discrimination.« Je suis excitée de commencer ce nouveau chapitre de ma vie professionnelle et d’entamer ma carrière au sein de l’équipe de Grey Casgrain », a déclaré l’avocate.Grâce à son expérience en recherche au Tribunal des droits de la personne, elle est sensibilisée aux enjeux de la société touchant certaines communautés.Membre du Barreau depuis 2020, elle a de l’expérience en recherche du droit au Tribunal des droits de la personne.Diplômée en droit à l’Université de Sherbrooke, elle détient un diplôme en Common law et droit transnational.Merejoint l’équipe de défense des droits de la personne.« Je suis enthousiaste d’entreprendre ce nouveau projet qui me fournira les outils nécessaires pour me guider sur le chemin de la justice », écrit-elle.Membre du Barreau depuis 2020, elle a travaillé dans des projets de start-ups technologiques.Impliquée dans sa communauté, elle participe à titre de bénévole dans plusieurs organismes pour favoriser l’accès à la justice.Diplômée en droit à l’Université de Montréal, elle détient aussi un baccalauréat en philosophie et sciences politiques de l’Université de Concordia.L’étudiante au Barreaufait son stage au cabinet.Après avoir effectué un stage en travail social au cabinet en 2018, elle a entamé une formation professionnelle à l’École du Barreau.Son précédent stage lui a permis de travailler sur les besoins holistiques de groupes vulnérables en droit et dans des dossiers en droit de l’immigration.Diplômée en travail social à l’Université McGill, elle détient un baccalauréat en droit civil, un Juris Doctor et une maîtrise en travail social.