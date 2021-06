Me Bruno Caron. Source: Site web de McMillan

McMillan accueilledans ses rangs montréalais.Le Barreau 1995 devient par le fait même le nouvel associé du cabinet au sein de son groupe des marchés des capitaux et valeurs mobilières.Me Caron pratiquait chez Miller Thomson, où il était également associé, depuis septembre 2013.« Nous sommes très heureux d'accueillir Bruno, un avocat de premier plan, au sein de notre cabinet », a déclaré, associée directrice du bureau à Montréal.« L’expertise et le leadership de Bruno nous aideront à poursuivre notre croissance dans le secteur des marchés des capitaux et à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients grâce à sa connaissance approfondie du secteur ».Me Caron cumule 25 ans d’expérience en droit des sociétés et des valeurs mobilières. Sa pratique est principalement axée sur les appels publics à l’épargne et les financements privés, les fusions et acquisitions, ainsi que la gouvernance d’entreprise.Dans le cadre de sa pratique, il a notamment représenté l’État dans des émissions d’obligations vertes, Il faut dire qu’il s’intéresse au financement vert et durable, notamment pour aider les clients à atténuer le risque et à s’adapter aux changements climatiques.Il a d’ailleurs été sélectionné par l’Initiative canadienne de droit climatique pour faire partie de la liste des experts canadiens sur les questions de gouvernance en matière de changements climatiques.« Bruno est un formidable ajout à notre groupe des marchés des capitaux et valeurs mobilières grâce à son expertise et au service de haut niveau qu’il est en mesure d’offrir à nos clients au Québec », a de son côté affirmé Paul Davis, associé et chef du groupe Marchés des capitaux et valeurs mobilières.« L’expérience de Bruno en matière de financement vert et durable est un atout considérable pour le cabinet et pour nos clients alors que notre offre en matière d’environnement, société et gouvernance (ESG) est en pleine croissance », a commenté Paul Davis, associé et chef du groupe Marchés des capitaux et valeurs mobilières.Le Barreau 1995 a exercé le droit à New York et en Roumanie. Il a représenté plusieurs clients dans le cadre d’émissions de titres de créance et de titres de capitaux propres, de premiers appels publics à l’épargne, de placements transfrontaliers et de placements privés.En 2021, il a été cité dans Best Lawyers in Canada comme un avocat de premier plan en droit des fusions et acquisitions.