Mes Philippe Bourassa, Vanessa Trépanier, Marion Racine et Marianne Richer-Laflèche, François Auger, Marc-Philippe Gagnon, Francis Laperrière Racine et Renée Tousignant. Source : Blakes

Me Jean-Sébastien Dugas. Source : Fasken

Le Mouvement Desjardins annonce l’acquisition des actifs de la firme d’investissement Hexavest, spécialisée dans les stratégies d’investissement en actions mondiales.La société montréalaise compte un actif sous gestion de quelque 5 milliards de dollars. Avec une trentaine d’employés, elle sert une cinquantaine de clients au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Asie, notamment.« C'est avec beaucoup de fierté que je souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous les membres de l'équipe d'Hexavest qui joindront le Mouvement Desjardins », a déclaré, président et chef de la direction de la coopérative financière.Dans le cadre de cette transaction, Desjardins était représenté par le cabinet Blakes avec une équipe composée de Meset, du groupe Droit des affaires, deet, du groupe Fiscalité, de, du groupe Emploi, et dedu groupe Propriété intellectuelle.Hexavest était représenté par, du cabinet Fasken.Selon, président et chef de l'exploitation de Desjardins Gestion internationale d'actifs, cette acquisition concorde avec les projets de l’institution.« L'acquisition des actifs d'Hexavest s'aligne parfaitement avec notre plan de croissance pancanadien qui vise à porter notre actif sous gestion à 100 G$ d'ici 2024 », affirme-t-il.Un avis partagé par Me, l’une des avocates de Blakes ayant participé à ce dossier.Jointe par Droit-inc, elle estime qu’il s’agit d’une « acquisition importante » pour le « plan de croissance stratégique » de Desjardins.« Non seulement les actifs sous gestion de 5 milliards de dollars vont s’ajouter à Desjardins, mais cela va aussi permettre à Desjardins d’ajouter à son expertise l’équipe de professionnels qui est actuellement à l’emploi d’Hexavest », explique-t-elle.« C’est une partie importante de la transaction, soit d’aller chercher cette expertise qui va permettre d’offrir des services encore plus diversifiés à la clientèle de Desjardins. »Le président et cofondateur d’Hexavest,, s’est dit « heureux » de cette transaction.« Nous nous sentons déjà les bienvenus au sein de la famille. En effet, Desjardins est non seulement une organisation solide, mais ses valeurs sont aussi partagées par nos professionnels. »Desjardins et Hexavest prévoient clôturer la transaction aux alentours du 1er septembre prochain, sujet à certaines conditions de clôture usuelles.