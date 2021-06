Mes Raphael Roditi, Line Abecassis, Carlos Cerqueira et Stephen Nguyen. Source : Site web de BLG et LinkedIn

Mes Eric Carmona, Scott Brasil, David Rossetti, Natasha vandenHoven et Sarah Matthews. Source : Site web de Stikeman Elliott

Le 2 juin dernier, Rester Management, une entreprise de Montréal, a complété son acquisition d’ELAD Canada Realty.Cette transaction, qui s’élève à plus de 1,3 milliard de dollars canadiens, permet à Rester Management de mettre la main sur plus de 60 propriétés au Canada et aux États-Unis. L’entreprise montréalaise prend aussi en charge la dette de l’entreprise torontoise, rapporte Global Legal Chronicle.Dans le cadre de cette transaction, le joueur montréalais était représenté par le cabinet BLG, avec une équipe dirigée par Meset, et composée deetÉLAD était représenté par une équipe juridique de Stikeman Elliott basée à Toronto. L’avocat responsable, Me, était épaulé par une dizaine d’avocats :et, un parajuriste.Rester Management est basé à Montréal et a possédé, développé et géré des immeubles de bureaux, commerciaux et résidentiels principalement dans et autour du Grand Montréal.ELAD Canada est une société de développement immobilier, d'investissement et de gestion d'actifs de plusieurs milliards de dollars avec les meilleurs développements et propriétés à usage mixte au Canada et aux États-Unis.