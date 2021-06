Un cabinet succombe à un « trend » TikTok. Source : Tiktok

« Our backs hurt from being the best law firm ».C’est ce qu’il est possible de lire dans une vidéo TikTok qui met en scène le cabinet Bernatchez Plamondon Avocats.Dans cette vidéo, qui souligne que le cabinet est en période de recrutement, nous pouvons y voir des avocats danser après avoir simulé un mal de dos.Source : Bernatchez Plamondon Avocats / LinkedIn, directrice au développement des affaires et du service client chez Bernatchez Plamondon Avocats, n’en est pas à ses premières vidéos TikTok.La bachelière en droit, qui annonçait publiquement en février dernier avoir « échoué » les examens du Barreau , produit fréquemment des vidéos humoristiques mettant en scène le quotidien d’avocats.L’une de ses récentes vidéos montre par exemple les distinctions entre les « attentes » de la profession d’avocat et la « réalité ».Source : annebela_ / TikTokParions qu’il ne s’agira pas de ces dernières vidéos !