Me Stéphan Samson, Sylvie Tremblay et Me Frédéric Henri. Sources : Site web de TCJ et LinkedIn

Le Conseil des ministres a nommé de nouveaux avocats, qui, comme leur prédécesseur, accèdent au merveilleux monde de la haute fonction publique québécoise.Avec ces plus récentes nominations, Meest nommé, à compter du 19 juillet 2021, membre du Tribunal administratif du logement et la notaireest nommée membre du Conseil de la magistrature.Mentionnons que Mea été désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Beauharnois et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section de Beauharnois., retraité du Barreau, a aussi été nommé membre de ce conseil.Me Samson travaille chez Therrien Couture Joli-Coeur, anciennement Joli-Coeur Lacasse, depuis 1994. Avocat spécialisé en litige, il a été promu au rang d’associé en 2005.Bachelier en droit de l’Université de Sherbrooke, il a œuvré chez Lemieux, Routhier, Gagnon, Beaupré et associés entre 1988 et 1994.Il a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 1987.Me Sylvie Tremblay a travaillé pour la Société de transport de Montréal entre 1998 et 2017 comme Secrétaire générale et directrice exécutive du département des affaires juridiques. Elle y a fait ses débuts comme notaire entre 1996 et 1998.Me Tremblay a travaillé à son compte entre 1984 et 1996.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, elle a complété une maîtrise en droit notarial en 1984 à la même université. Elle est depuis 2013 administratrice de sociétés certifiées.Me Frédéric Henri a un bagage professionnel riche. Il travaille depuis 2014 comme consultant en droit du travail en pratique privée.Me Henri a travaillé précédemment pour la Ville de Montréal, entre 2008 et 2014. Il a notamment été chef de la division du recours et arbitrages entre 2013 et 2014.Le Barreau 1995 a notamment travaillé chez Québecor Média entre 2003 et 2008, en plus de l’Union des artistes entre 2001 et 2003.Me Henri détient un certificat en gestion des ressources humaines de HEC Montréal depuis 1997. Il est aussi titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit (prévention et règlement de différends).En plus d’être membre du Barreau, il est aussi membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.Côme Poulin détient une licence en droit de l’Université Laval depuis 1969. Membre du Barreau du Québec entre 1970 et 2017, il est depuis 2007 arbitre en droit du travail en pratique privée.L’avocat à la retraite a travaillé chez Les avocats Pouliot L’Écuyer comme associé entre 1986 et 2006. Il a été précédemment associé chez Bouvier, Lagacé avocats entre 1978 et 1986.Il a aussi été avocat chez Amyot, Lesage, Bernard, Drolet & associés.