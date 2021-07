Me Robert Korne. Source : Site web du cabinet Spiegel Sohmer Inc

Medu cabinet Spiegel Sohmer Inc. est nommé consul honoraire de l'Islande à Montréal.Il travaille pour l’un des deux consulats à Montréal alors que l’Islande dispose un total de 13 représentations au Canada.L’associé au cabinet se spécialise en droit fiscal et succession.Sa pratique se concentre sur la fiscalité des entreprises canadiennes fermées incluant les fusions et les acquisitions, la structuration transfrontalière, les réorganisations d’entreprises et les entreprises en démarrage.Me Korne conseille les entreprises canadiennes, américaines et étrangères sur des enjeux complexes liés à la fiscalité et aux pratiques commerciales. De plus, il conseille aussi régulièrement ses clients pour les questions en planification successorale et de la relève.Avant de se joindre au cabinet en 2013, il a travaillé pendant sept ans chez BCF Avocats d’affaires.En plus d’être membre de la Fondation canadienne de fiscalité depuis 1996, il est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners depuis 2012. Récemment, il a été sélectionné pour faire partie du répertoire The Best Lawyers in Canada 2021 en droit fiscal et successions.Diplômé en droit de l’Université de McGill, il est membre du Barreau du Québec depuis 1997.