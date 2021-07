Mes Marjorie Gauvin, Stéphanie Boulé et Laurent Dionne-Legendre. Source : LinkedIn

Mes Annie Gagnon-Larocque, James Papadimitriou, Mary Pagonis, Philippe Côté, Chrystelle Chevalier- Gagnon et Karl Bherer. Source : Site web de McCarthy Tétrault

Mes Neil Katz, Sangani Shalini, Thomas Von Hahn et Geraldine Côté-Hébert. Source : Site web de Blakes

Le 1000 De la Gauchetière n’est plus tout à fait le même.L’édifice, l’une des plus prestigieuses tours à bureaux du centre-ville de Montréal, a récemment été acquis par le Groupe Petra et MACH, deux promoteurs immobiliers.McCarthy Tétrault, BLG, Osler, Miller Thomson...ont tous leurs bureaux dans cet édifice.Avec cette transaction, Groupe Petra et MACH tentent d’envoyer un signal fort. Ils estiment ainsi « réaffirmer » leur confiance dans le marché des immeubles à bureaux.« L’acquisition de ce joyau qu’est le 1000 De La Gauchetière représente une immense fierté pour le partenariat que forment Groupe Petra et MACH. Cette addition au portefeuille nous permet de soutenir notre position d’acteur de premier plan dans le marché immobilier commercial montréalais et confirme notre détermination à contribuer activement à la vitalité économique du centre-ville de Montréal et au succès des entreprises qui y sont établies », affirme, président et chef de l’exploitation de Groupe Petra.Avec 51 étages, l’édifice abrite un nombre important d’avocats par mètres carrés. McCarthy Tétrault, Borden Ladner Gervais, Miller Thomson et Smart & Biggar y sont installés, pour ne donner que ses exemples.Dans le cadre de cette transaction, Groupe Petra a été représenté à l’interne par Meset. MACH a été représenté à l’interne par MeLes deux acheteurs ont aussi été représentés par le cabinet McCarthy Tétrault, avec une équipe composée de MesetLe prêteur a été représenté par Blakes, avecetComme son confrère,, le président de MACH, se dit tout aussi satisfait de son acquisition.« Le 1000 est un énorme plus pour notre portefeuille, compte tenu de la qualité supérieure de la propriété et de sa liste de locataires. Nous sommes très fiers de contribuer à la croissance économique de Montréal en veillant à ce que ce quartier central des affaires demeure entre les mains du Québec. En étroite collaboration avec nos partenaires du Groupe Petra, nous nous efforcerons de perpétuer la tradition de prestige, de performance et de qualité pour laquelle le 1000 est connu. »Plus haut gratte-ciel de Montréal, le 1000 De la Gauchetière est désormais reconnu comme une « partie intégrante » du paysage montréalaise selon ses nouveaux propriétaires.Le vendeur, qui ne veut pas être identifié, a refusé de nous révéler son équipe juridique.