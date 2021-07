Me Emmanuelle Campeau. Photo : LinkedIn

Après deux ans chez Bélanger Longtin, Merejoint le groupe du droit des assurances au cabinet Robinson Sheppard Shapiro.Son expérience devant les tribunaux lui permet de régler des dossiers complexes en responsabilité professionnelle et civile et en litige fiscal.Me Campeau représente des ingénieurs, des médecins, des architectes et des professionnels de la construction dans les dossiers en responsabilité professionnelle. Elle défend aussi des entrepreneurs généraux et spécialisés, des entreprises en construction en assurance et responsabilité civile.Elle représente des entreprises et dirigeants impliqués dans des litiges fiscaux. Récemment, elle a négocié un règlement pour des pharmaciens pris au cœur d’un litige fiscal.L’avocate a également de l’expérience en matière d’interprétation des contrats et en règlement à l’amiable.Pendant deux ans et demi, elle a été chargée de cours à la maîtrise en fiscalité à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke.En plus d’agir comme gouverneure à la Fondation du Barreau du Québec, l’avocate est une médiatrice civile accréditée par le Barreau du Québec. Elle s’engage aussi à titre de membre du Comité de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec depuis 2016.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle a été admise au Barreau du Québec en 2008.