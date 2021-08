Mes Chad Bayne, David Jamieson, Justin Dharamdial, Sahil Chopra, Jordana Corber-Tovel, Sven Poysa, Dov Begun et Jennifer Horton. Source : Site web d’Osler

L’entreprise de Vancouver Hootsuite a mis la main sur Heyday AI, une start-up montréalaise qui est réputée pour ses travaux dans le domaine de l’intelligence conversationnelle.La plateforme Heyday permet aux marques de livrer des expériences client personnalisées via les applications de messagerie.« Les réseaux sociaux sont les nouveaux centres commerciaux et points de service à la clientèle. Le défi pour les marques modernes est de gérer le nombre toujours grandissant d’interactions et conversations client à grande échelle—ce qui est impossible sans l’aide de l’IA et de l’automatisation », a déclaré Tom Keiser, président et chef de la direction de Hootsuite.« Avec l’acquisition de Heyday, Hootsuite offrira maintenant des fonctionnalités d’intelligence artificielle aux équipes de marketing, de vente et de service à la clientèle de marques à travers le monde, afin de les aider à livrer des expériences client exceptionnelles, et ce à grande échelle. »Hootsuite espère permettre aux marques et organisations d’échanger avec leurs clients et de créer « de nouvelles opportunités d’engagement à travers toutes les verticales. »Dans le cadre de cette transaction, Hootsuite était représenté par le cabinet Osler, avec une équipe composée de MesetHeyday était de son côté représenté par le cabinet Fasken. L’équipe, dirigée par Me, était composée de MesetHootsuite est un joueur important dans le domaine de l’industrie des logiciels de gestion des réseaux sociaux pour les entreprises. Elle possède la plus grande base de clients de l’industrie avec plus de 210 000 clients payants et 18 millions d’usagers à travers le monde.