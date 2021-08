Me Chanel Alepin. Photo : Site web d'Alepin Gautier

L’été tire à sa fin. Et malgré les contours d’une quatrième vague, de plus en plus d’avocats retournent au boulot.Quels sont leurs bons et moins bons coups ? Droit-inc dresse un portrait hebdomadaire des actualités, petites et grandes, des cabinets du Québec…Des conseils d’entreprise ? Alepin Gauthier en regorgent.Merevient ainsi sur son expérience en entreprise familiale. Comment passer le flambeau d’une génération à une autre ? C’est le genre de questions auxquelles elle répond.Rappelons qu’elle est la fille des co-fondateurs d’Alepin Gauthier, MesetL’éditeur professionnel LexisNexis publiait récemment une version annoté 2021-2022 du Code de procédure civile. À noter, associé en litige chez BCF, à participer à la conception de cette version revue et annoté.L’ouvrage compile près de 300 résumés de décisions ainsi que les plus récents développements en la matière. Consultez notre article pour vous le procurer.Après 20 ans, c’est un départ… Me, associé et co-fondateur de Belleau Lapointe, a choisi de tirer sa révérence.« Cette équipe, qu’il a participé à monter et auprès de laquelle il joue depuis des années un rôle fort apprécié de mentor, lui dit aujourd’hui merci pour le leadership inspirant dont il a fait preuve et pour son indicible capacité à communiquer sa vision d’une pratique du droit efficace, honnête et responsable », indique le cabinet par communiqué.Ses collègues ont aussi salué sa « complicité » et sa « camaraderie », en particulier lors de « combats acharnés » menés par le cabinet.Belleau Lapointe est un cabinet boutique spécialisé en litige civil et commercial de même qu’en actions collectives.Le 11 août dernier, Me, notaire chez Cain Lamarre, a dispensé le webinaire Do's and Dont's of Buying a Condo: Notary Advice, à plus de 700 personnes !Ce webinaire était organisé par la Chambre des notaires ainsi que par la McGill School of Continuing Studies, et permettait aux participants de s’informer sur les vérifications à effectuer dans le cadre d'une acquisition de condo.Benchmark Litigation a classé, du bureau de Montréal, et, du bureau de Toronto, deux associées de Davies, parmi les 50 meilleures avocates plaidantes au pays en 2021.Me Cameron, Barreau 2002, a développé une expertise en matière de différends contractuels, de différends relatifs aux droits des actionnaires, de fraudes commerciales et d’actions en recouvrement de créances. Elle a plaidé à tous les niveaux du système judiciaire.Me Forbes se spécialise dans les recours collectifs ainsi que dans les litiges concernant le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et celui de la concurrence., associée chez Fasken, a été reconnue dans le cadre du Prix Catzman 2021 avec The Advocates'​ Society, un prix qui récompense le degré de professionnalisme et de civilité des avocats dans la pratique du droit.Ce prix est décerné chaque année qu’à une seule personne qui fait preuve des qualités illustrées par le juge, incluant une connaissance exemplaire du droit; une intégrité, équité et civilité; une générosité de temps et d'expertise, avec un engagement envers le mentorat et l'éducation juridique; et le dévouement aux idéaux de la profession juridique.Saviez-vous que Me, de TCJ, est l’une des finalistes MercadOr pour la région de la Capitale-Nationale ?MercadOr Québec, organisé par Commerce International Québec, est un gala de remise de prix provincial à l’exportation.Me Dessureault est directrice des affaires internationales du cabinet TCJ. Les autres finalistes sontet