Mes Vincent Girard, Marie Carole Tétreault, Michaëlle Guilbault, Philippe Beauchamp, Frédéric St-Jean, Geneviève Laliberté, Terry Kyle Lapierre et Émilie Sylvain-Jacques. Photos : Site web de Fasken

Mes Jean Tessier, Vanessa Trépanier, Siobhan Mullan, Antoine Sabourin, Francis Laperrière Racine, Julia Qian Wang et Fabien Lanteri-Massa. Photos : Site web de Blakes

C’est l’histoire d’une entreprise montréalaise de recherche pharmaceutique, NuChem Sciences, qui fait l’acquisition d’OmegaChem, une société de Lévis spécialisée dans la recherche en chimie organique.La transaction, d’un montant total de 37,6 millions de dollars, crée le premier acteur canadien en matière de recherche contractuelle dans le domaine du médicament en chimie.La transaction a été financée par des investissements de de 17,6 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ, de 10,1 millions de dollars d’Investissement Québec, et de 10,1 millions de dollars de BDC Capital.Fasken a agi à titre de conseiller juridique de NuChem Sciences, à travers l’action de Me, Me, Me, Me, Me, Me, Me, MeetBlakes a agi à titre de conseiller juridique du Fonds de solidarité FTQ. L’équipe de Blakes, dirigée par l’associé Me, comprenait Me, Meet Me, Me, Meet MeBCF a agi à titre de conseiller juridique des actionnaires d’OmegaChem.Depuis sa création en 2011, NuChem a contribué à la découverte de plusieurs molécules qui sont candidates à devenir de nouveaux médicaments dans le futur.« Nous sommes fiers de nous joindre à OmegaChem pour créer le plus important groupe de recherche contractuelle du Canada en découverte du médicament en chimie, grâce à nos 200 scientifiques chevronnés et notre personnel de soutien, commente, président de NuChem, par communiqué. Le nouveau groupe consolidera la position des deux entreprises qui poursuivront leurs opérations en misant sur leurs expertises. »