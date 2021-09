Borden Ladner Gervais

Mes Karl Delwaide, Carl Tremblay, Jean-Philippe Mikus et Joanie Lapalme. Source : Fasken

Langlois

Me Steven Sitcoff. Source : Canadian Business Aviation Association

Les cabinets vous manquent ? Ils se passent pourtant beaucoup de choses à l’interne.Droit-inc vous présente les actualités, petites et grandes, des cabinets pour vous aider à y voir plus clair.Le cabinet BLG annonçait que 26 de ses avocats ont reçu le titre « hautement respecté », sept celui d’« étoile montante » et six celui d’«éminent praticien » dans le IFLR1000.Il ne s’agit pas des premières récompenses du cabinet, qui a aussi obtenu des prix avec le palmarès Best Lawyer in Canada, avec un total de 294 avocats reconnus à travers le pays.Le bureau de Montréal de Dentons est partenaire de la 27e édition de la Conférence de Montréal, qui cette année se déroulera sous le thème « Vers une économie plus verte et plus juste » et qui réunira plusieurs experts.L’événement se tiendra du 13 au 16 septembre prochain.11 associés du cabinet Fasken, de la région du Québec, ont remporté le titre « avocats de l’année » dans l’édition 2022 du répertoire Best Kawyers in Canada.Il s’agit de MesetMercredi dernier,, avocate associée en droit du travail et de l’emploi chez Langlois, a offert une conférence sur les aspects légaux de la vaccination. Cette conférence s’est tenu dans le cadre de l’événement Carrefour RH de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés des CRHALa rentrée soulève des enjeux légaux avec la mise en place du travail hybride. Cette conférence consistait justement à analyser des « dossiers chauds » en lien avec les enjeux juridiques de l’heure.À noter aussi que Propulsion Québec et Langlois organiseront un débat sur l’avenir des transports électriques et intelligents le 7 septembre prochain. Cet événement se tient dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2021.Présenté par, avocat associé-conseil en droit des affaires, animé par Sarah Houde, PDG de Propulsion Québec, le débat en format virtuel aura lieu en présence de délégués des principaux partis politiques.Saviez-vous que Lavery collabore avec le Centre d’Expertise Industrielle (CEI) de Québec International ?Cette implication permet au cabinet d’accompagner des entreprises manufacturières de la région de Québec dans leur transformation numérique, en collaboration avec le CEI de Québec International.Le dernier bulletin de McMillan est là !La taxe de luxe fédérale proposée soulève des préoccupations pour les secteurs de l’aviation, de l’automobile et des bateaux., Barreau 2007, nouvel associé du cabinet, donne son avis à ce sujet dans le dernier bulletin du cabinet.