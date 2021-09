Me Pierre Hébert est décédé le 22 septembre dernier. Source : nortonrosefulbright.com

Après 48 ans de pratique, Meest décédé le 22 septembre dernier, à la suite d’une maladie.Membre du Barreau du Québec depuis 1973, il a tout de suite rejoint à titre de stagiaire puis avocat et associé le cabinet Norton Rose Fulbright, anciennement appelé Ogilvy Cope Hansard Marler Montgomery Renault.Depuis janvier 2020, il était administrateur national et local du groupe droit de l'emploi et du travail du cabinet.« Il respectait ses adversaires, ses clients et collègues de travail. Il fait partie des rares personnes qui font l'unanimité parmi tous. (...) Les associés du groupe droit de l’emploi et du travail l’ont nommé administrateur du groupe à 70 ans. C’était la meilleure personne pour gérer notre groupe et il souhaitait le faire », explique Me, associé du cabinet à Montréal.Reconnu pour ses talents de négociation, sa pratique se concentrait principalement en droit de l’emploi et du travail et droit humains.Il a conseillé ses clients en matière d’accréditation et de questions connexes, d’arbitrage de griefs, de plaintes de congédiement injustifié, d’acquisition et de restructuration d’entreprises et de révision judiciaire de décisions de tribunaux administratifs. Il a plaidé plusieurs fois devant la Cour supérieure, la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada.En plus de se dédier au cabinet, il a travaillé avec de nombreux clients œuvrant dans divers domaines. En effet, il a déjà représenté les entreprises Alcan et Rio Tinto Alcan, Archer Daniels Midland, Armstrong, Canadair et Bombardier, Capsule Amcor, Energizer, Fairmont Hôtels, Johnson and Johnson, l’Orchestre Symphonique de Montréal et plus encore.Toujours disponible pour ses clients, l’avocat avait de nombreuses qualités dont l’impartialité, la transparence et la franchise.« Pierre était dans une ligue à part en termes de développement de la clientèle et de sa capacité à les retenir. Ce fut un véritable « rain maker ». Il a toujours su faire preuve d’un jugement très sûr », affirme Me, associé au cabinet et ami proche du défunt.Nommé administrateur local adjoint du groupe droit de l’emploi et du travail de 1990 à 1994 et administrateur national du groupe en 2020, Me Hébert a agi à titre de président du comité des étudiants du groupe droit de l’emploi et du travail de Montréal, de 1994 à 1999.« Pierre était un mentor et un leader incomparable, un conseiller éminent et digne de confiance, un ambassadeur et un modèle exemplaire pour notre cabinet. Il s’intéressait de près à la progression et à la promotion de jeunes talents, contribuant à la brillante carrière de plusieurs d’entre eux, tout en jetant des bases solides pour l’avenir du cabinet », a déclaré, associé-chef de la direction de Norton Rose Fulbright au niveau national.Son expertise a été reconnue dans le répertoire juridique canadien Lexpert de 2013 à 2019 en tant qu’avocat recommandé en relations de travail à la direction et dans le Best Lawyers In Canada dans le classement de 2006 à 2022 en droit de l’emploi et du travail.Au cours de sa carrière, l’avocat s’est impliqué à l’Association du Barreau canadien, la Fondation du Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance et à la Fondation du Musée Pointe-à-Callière.Diplômé en droit de l’Université McGill, il a obtenu un diplôme en common law à l’Université Dalhousie en 1971.Très apprécié au bureau, Me Hébert a toujours été capable de tisser des liens avec les associés, les salariés et employés du cabinet, peu importe le statut social ou hiérarchique. Il était toujours prêt à aider les autres et à guider les jeunes avocats.Me Leduc se souvient que l’avocat l’avait embauché en 1995. En plus d’être son voisin de bureau pendant presque 10 ans, il a toujours pris le temps de répondre à ses questions.« Il enseignait la courtoisie, la rigueur et le respect aux jeunes avocats. On a toujours gardé une excellente relation. En 2020, j'ai été nommé administrateur local et jusqu’à cet été, on a travaillé ensemble pour gérer tous les enjeux liés à la COVID-19 à l’interne et avec nos clients. Je lui parlais tous les jours. Il a toujours été un collègue de travail très important depuis mes débuts jusqu’à aujourd’hui », précise Daniel Leduc dans une entrevue à Droit-Inc.Il avait toujours le mot juste, le bon geste, la compassion qu’il faut et la réserve de bon aloi. C’est ce qui a marqué son ami Me Beaulieu.« Au-delà de sa carrière professionnelle, je vais souvent penser à sa personnalité unique et attachante, à son jugement sûr, à son sens de l’humour et à sa joie de vivre. Je n’oublierai jamais que Pierre a, littéralement, consacré sa vie au cabinet. Sa loyauté, en amitiés comme en affaires, sa transparence et son franc parler vont lourdement me manquer », a souligné Me Beaulieu.Passionné de nature, il a participé à plus de 30 voyages de pêche.« Il adorait la pêche avec des collègues et amis. On faisait ces voyages chaque année. Plusieurs fois, il a gagné les prix de la plus grosse capture et le plus grand nombre de captures de truites. (...) Amicalement, on l'appelait « the chairman ». Il s'assoyait toujours au bout de la table. Il arrivait à assumer le leadership dans les activités paraprofessionnelles », se souvient Me Beaulieu.En 2019, le Groupe droit de l’emploi et du travail de Montréal a nommé un « lounge » en son nom, au bureau de la Place Ville-Marie pour honorer sa carrière.Le cabinet Norton Rose Fulbright n’a pas hésité à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux . Ses proches et collègues continuent d'écrire des messages de sympathie à l’attention de sa famille en commentaires sur les publications des réseaux sociaux.