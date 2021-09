Me Mason Brenhouse, Me Emily Cruz Isgro et Souhail Nejjar. Source : Miller Thomson

Me Mason Brenhouse. Source : Miller Thomson

Me Emily Cruz Isgro. Source : Miller Thomson

Me Souhail Nejjar. Source : Miller Thomson

Me, Meet Medeviennent avocats au bureau montréalais de Miller Thomson à l’issue de leurs stages.Me Mason Brenhouse conseille les banques, les prêteurs institutionnels et les sociétés emprunteuses dans le cadre de transactions de prêts garantis et non garantis. Il oeuvre également avec les associés du cabinet sur la négociation et la mise en œuvre de transactions de financement avec des prêteurs et des emprunteurs canadiens et étrangers.Ce barreau 2021 multidiplômé détient un baccalauréat ès arts de l’Université McGill, un certificat Système judiciaire international chinois de l’Université de science politique et de droit de Chine, et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il est aussi titulaire d’un doctorat en jurisprudence de l’Université de Montréal. Durant ses études, il a eu un rôle de direction à l’Association des étudiants juifs en droit (AEJD). Il a également suivi un programme de sciences politiques à l’Université de Tel Aviv, en Israël.Me Mason Brenhouse est administrateur Movember Montréal. Il participe à des activités de financement pour des projets liés à la santé masculine et des fondations de recherche sur le cancer.Me Emily Cruz Isgro est spécialisée dans les fusions et acquisitions, mais aussi en droit transactionnel et en droit commercial.Ce barreau 2021 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Elle a aussi un baccalauréat ès arts en sciences politiques et en histoire de l’Université McGill. Elle a été bénévole à la Clinique d’information juridique de McGill et à l’Association des relations étudiantes internationales (IRSAM) de McGill.Au cours de ses études, elle a participé à simONU, le programme de simulation des Nations-Unies qui fait la promotion de la paix et de la diversité.Me Souhail Nejjar est spécialisé en litige commercial et civil, notamment en matière d’assurances et d’insolvabilité.Me Souhail Nejjar a obtenu un baccalauréat en science politique à l’École de gouvernance et d’économie de Rabat, au Maroc, avant de faire un baccalauréat en relations internationales et droit international à l’UQAM, puis d’effectuer son baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.Il a fait preuve d’une importante activité bénévole durant ses études, notamment auprès du Réseau national d’étudiants pro bono et de la Cour du Québec. IL a participé à simONU, dont l’édition new-yorkaise où son équipe a remporté le prix Outstanding delegation. Il a participé au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault.