L’honorable Clément Gascon. Source : LinkedIn

L’honorablesiège à titre de juge au Tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour un mandat de cinq ans et ce depuis le 1er juillet 2021.Cette nomination a été annoncée lors de la 109ième session de la Conférence internationale du Travail qui regroupe 187 États membres.« C'est un défi intéressant et différent d'agir comme magistrat dans un contexte de tribunal international. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est le plus vieux tribunal administratif international qui remonte au tribunal de la Société des nations et il est composé de sept juges de nationalités différentes. Les panels sont soit de trois ou de sept dépendant de l'importance des des enjeux », nous a-t-il confié lors d’une entrevue avec Droit-inc.Constitué de sept juges de nationalités différentes, le Tribunal se réunit en session de deux à quatre semaines deux fois par année, qui se déroulent à son siège à Genève en Suisse.«C’est un nouveau défi et cela s’insère dans mon travail d'avocat-conseil chez WOODS car c’est un poste qui n’est pas à temps partiel. Tous les juges qui siègent au tribunal de l’OIT, ont effectivement d'autres fonctions et l'organisation recrute ses membres justement au travers de juges qui ont de l'expérience et qui ont siégé dans les hautes juridictions dans les différents pays d'où ils proviennent », explique Me Gascon.Son expertise porte principalement en droit du travail et de l'emploi.« C’est une belle continuité et une présence continue pour le Canada parce qu’on a déjà eu des juges canadiens dans cette tribune internationale », ajoute-t-il.Cette année, la première session devait se dérouler en présentiel durant les deux premières semaines de novembre. Dû aux restrictions sanitaires et déplacements dans certains pays, la session automnale se déroulera en mode virtuel.Après 20 ans en tant qu’associé chez Heenan Blaikie, il a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec en 2002 puis juge à la Cour d’appel du Québec en 2012 et enfin juge à la Cour suprême en 2014.Il a été embauché en tant qu’avocat-conseil chez Woods en mars 2020. Il travaille en tant qu’arbitre et médiateur au niveau national et international. Il conseille également sur les stratégies à adopter dans les dossiers d’insolvabilité, de restructuration et de litige commercial du cabinet.Diplômé en droit à l’Université de McGill, il a été admis au Barreau du Québec en 1982.Sa fille, également avocate chez Borden Ladner Gervais LLP, a travaillé pour le Tribunal, lors d’un stage universitaire. Elle n’a pas hésité à partager la nouvelle sur Linkedin.« C'est intéressant parce que ma fille a connu le Bureau international du travail et l’OIT avant moi car elle y a travaillé en 2016. Alors que je n’ai pas encore vu les locaux, les installations et les bureaux à Genève. Tout le monde s'attend à ce que la prochaine session au printemps prochain se présente en présentiel », conclut Me Gascon.