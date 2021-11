Me Alexia Magneron et Me Sandrine Raymond. Source: LinkedIn

Le cabinet Novalex accueille deux nouvelles avocates dans son groupe droit des affaires.Il s’agit de Meet Me« Nous sommes ravis d’accueillir ces deux professionnelles. Le recrutement d’une avocate chevronnée comme Alexia et d’une étoile montante comme Sandrine au sein de notre équipe ne fait que confirmer la place ascendante de Novalex dans le marché du droit des affaires », se réjouit Me, associé et chef du groupe de droit des affaires du cabinet.D’origine française, Me Magneron possède près de 10 ans d’expérience en droit des affaires dans des cabinets canadiens et européens.« Dans ma carrière, j'ai toujours un peu regretté de ne pas aller dans un plus petit cabinet où il y a une certaine autonomie et indépendance et une proximité avec les clients. Je ne voulais pas être nécessairement la sociétaire qui aide et qui ne voit jamais le dossier en entier. C’était l'idée en intégrant Novalex. Pour l'instant, je suis ravie puisque je peux accompagner mes clients de manière autonome, tout en ayant le support des plus anciens », mentionne l’avocate.Elle conseille et accompagne des clients du secteur privé et du secteur public dans des dossiers touchant le droit transactionnel et commercial, le droit des nouvelles technologies, la protection des données personnelles et la vie privée au Québec et en Europe.« Ça va faire un mois que j’ai commencé. C’est rafraîchissant de faire du pro-bono et de travailler dans le commercial en même temps. Je m'étais rarement impliqué de manière communautaire. Je découvre cette nouvelle partie dans mon travail et c'est très gratifiant ! », affirme Me MagneronMembre du Barreau du Québec depuis 2017 et membre de l’International Association of Privacy Professionals depuis 2012, elle a pratiqué chez Miller Thomson pendant deux ans et demi et chez Blakes pendant plusieurs mois.Plus récemment, elle a été conseillère juridique sénior pour l’entreprise Dialogue Health Technologies et pour EVBox, une filiale d’ENGIE à Amsterdam.« J’ai fait une pause de neuf mois en partant du Québec pour être plus proche de ma famille en temps de Covid (...) Je voulais toujours revenir au Québec. Et c’était le moment pour moi de réfléchir au niveau professionnel et de chercher un travail qui avait plus de sens. C'est ce que je retrouve chez Novalex avec le bi-corp, le pro-bono et les clients commerciaux », dit-t-elle.Diplômée en droit privé français de l’Université Lyon III et en droit de l’Université McGill, elle a obtenu trois maîtrises dont une maîtrise en droit des affaires comparée à l’Université Lyon II Lumière et l’Université de Montréal en 2011.Récemment assermentée, Me Raymond a débuté sa carrière chez Novalex en janvier 2020, comme étudiante puis stagiaire en droit.« J’avais eu une très bonne expérience à l’entrevue concernant les valeurs de l’entreprise, la culture de travail etc. L’équipe est vraiment géniale. Je suis vraiment contente de rester au sein de l’équipe à titre d’avocate maintenant. C’était un match parfait pour moi », affirme-t-elle.Durant ses études en droit avec cheminement coopératif, elle a effectué plusieurs stages au sein d’entreprises et du cabinet d’avocats. Finalement, elle a complété son stage de l’École du Barreau chez Novalex.Ses clients et collègues l’apprécient pour sa rigueur et son professionnalisme dans les dossiers.« J’ai poursuivi ma pratique dans le droit des affaires en général et en propriété intellectuelle. J’ai toujours aimé travailler dans les contrats et la relation qu’on entretenait avec les clients. Pendant mon stage, j’ai essayé de pratiquer en litige mais le droit corporatif a toujours été mon premier coup de cœur », explique la jeune avocate.Elle a déjà travaillé à titre d’étudiante au sein du département juridique de Danone Canada.Membre du Jeune Barreau de Montréal et du Barreau du Québec, elle a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Sherbrooke en 2020.