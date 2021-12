Me Julien Ducharme. Sources: LinkedIn et Shutterstock

Merejoint l’équipe de la banque d’affaires Cafa Financement Corporatif à titre d’associé, vice-président et chef du bureau d’Asie. Il sera basé à Bangkok, en Thaïlande.« J’ai toujours été habité par un profond appel de l’étranger. Sans nécessairement savoir où cet appel me mènerait, je savais que tôt ou tard j’allais être à la recherche d’une opportunité qui m’offrirait un défi plus grand que nature », explique-t-il.Sa pratique se concentre en droit commercial. Il a déjà traité des dossiers impliquant des fusions et acquisitions, le droit des sociétés et le financement corporatif.« J’ai eu l’occasion de collaborer avec Cafa dans le cadre de diverses transactions sur lesquelles j’ai travaillé, et c’est dans ce contexte que j’ai pu constater de première main la qualité des membres de leur équipe et les valeurs qui règnent au sein de l’entreprise », souligne l’avocat.Au cours de son mandat, il va accompagner et conseiller diverses entreprises et acteurs institutionnels dans le développement des affaires en Asie.« Avec nos valeurs communes et notre objectif commun de s’établir en Asie et de développer ce marché qui connaît une croissance fulgurante, notre union était la suite logique des choses. Il s’agit d’une incroyable opportunité et ce sera sans aucun doute toute une aventure ! ».Me Ducharme a pratiqué chez Lavery Avocats pendant deux ans et demi. Il a aussi pratiqué comme avocat chez Spiegel Sohmer inc., de 2017 à 2019 et à titre de stagiaire en droit et avocat chez Gowling WLG Canada, de 2015 à 2017.Durant ses études, il a effectué un stage à la Cour supérieure du Québec aux côtés de l’honorableet il a participé à des projets pro-bonos à l’Association Canadienne des libertés civiles.Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, il a été admis au Barreau du Québec en 2015.