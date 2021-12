Me Samuel Gendron. Source : Site web de Langlois

Me Alexis Pineault. Source : Site web de Langlois

Me Thomas Stelmazuk-Côté. Source : Site web de Langlois

Me Okébé Gnede. Source : Site web de Dunton Rainville

Me Katrine Thivierge. Source : Site web de Fasken

Me Marc Gagnon. Source : Site web de Fasken

Ça bouge dans les cabinets… Droit-inc vous donne un aperçu des nouvelles embauches chez Langlois Avocats, Dunton Rainville et Fasken.L’ancien stagiairerejoint le bureau de Langlois Avocats à titre d’avocat, à Québec.Il se spécialise en droit du travail et de l’emploi, litige administratif et droit public.Durant ses études, il a effectué un stage à la Cour supérieure du Québec pendant huit mois auprès de l’honorableet l’honorable. De 2019 à 2020, il a travaillé comme auxiliaire de recherche en droit de l’entreprise et en droit de la chaîne de blocs.L’avocat s’implique au sein du Jeune Barreau de Québec depuis 2021.Diplômé en droit de l’Université Laval, il a été admis au Barreau du Québec en 2021.Récemment assermenté, Mea été embauché au bureau de Langlois Avocats à Québec.Il pratique en litige civil et commercial.Avant de se joindre au cabinet à titre de stagiaire en 2021, il a effectué un stage de recherche auprès d’un juge de la Cour d’appel du Québec de 2019 à 2020. Il a également travaillé au centre de justice de proximité à Saguenay pendant quelques mois.En plus de figurer sur le Tableau d’honneur de la Faculté de droit de l’Université Laval, il a remporté le prix du meilleur duo de plaideurs et du meilleur mémoire pour une partie intimée dans le cours du tribunal-école de la Faculté de droit.Diplômé en droit de l’Université Laval, il est membre du Barreau du Québec et membre du Jeune Barreau de Québec depuis 2021.Me, récemment assermenté, rejoint l’équipe de Langlois Avocats à Montréal.Il exerce en droit du travail et de l’emploi notamment en normes du travail et aux droits et libertés de la personne. Il détient des connaissances également en litige et droit public.Me Stelmazuk-Côté s’est joint au cabinet au cours de l’été 2019 à titre d’étudiant puis a poursuivi à titre de stagiaire en 2021.Au cours de ses études, il a travaillé comme adjoint administratif au cabinet Yves Ménard Avocats et comme stagiaire au sein de l'organisme Inform’elle pendant plusieurs mois.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il est membre du Barreau du Québec et du Jeune Barreau de Montréal depuis 2021.Merejoint Dunton Rainville à Joliette.Il pratique en litige civil et commercial. Il se concentre plus particulièrement dans les domaines du droit à la responsabilité civile, droit de la construction, droit immobilier et droit corporatif.Admis au Barreau du Québec en 2018, il a acquis de l’expérience en travaillant pour divers cabinets montréalais dont Wilegal Avocat, Okébé Gnede Avocat, Samuel Cohen Avocat et Duranleau Legal Affairs inc..Détenteur d’une licence et maîtrise en droit de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire), il a obtenu une maîtrise en droit des affaires en 2012 et un certificat en droit à l’Université de Montréal en 2014.Depuis 2019, il poursuit ses études à la maîtrise en droit des technologies de l’information à la même université.Mea été embauchée au sein du groupe de droit des sociétés et droit commercial chez Fasken.Sa pratique se spécialise en droit des sociétés et commercial.Son expérience en rédaction de contrats commerciaux lui permettra de conseiller et aider ses clients dans la négociation de contrats d’approvisionnement et la réalisation de leurs objectifs commerciauxAu cours de sa carrière, elle a occupé le poste d'administratrice de contrats pour VIA Rail Canada pendant près d’un an et de recherchiste pour la Commission internationale contre la peine de mort. Elle a également travaillé comme stagiaire chez Therrien Couture et auxiliaire à la clinique juridique de l’Université de Montréal.Admise au Barreau du Québec en 2019, elle s’implique dans sa communauté en tant qu’animatrice d’un club de conversation de français et tutrice en français, anglais et mathématiques pour le Centre d’aide aux familles latino-américaines de Montréal.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle a obtenu une maîtrise en gouvernance et droit international de l’Universidad Autónoma de Madrid (Espagne) en 2021.Merejoint le groupe de propriété intellectuelle chez Fasken. En plus d’agir comme avocat-conseil senior, il est agent de brevets et de marques de commerce.Il conseille ses clients sur la protection et la gestion des actifs de propriété intellectuelle comme les brevets et les dessins industriels.Sa clientèle est constituée de petites, moyennes et grandes entreprises canadiennes provenant de diverses industries telles que l'agroalimentation et boissons, la construction, l'énergie, la santé, les sciences de la vie et le transport.Avant de se joindre à Fasken, l’avocat a acquis de l’expérience en travaillant pour le cabinet Robic à titre d’associé de 2018 à 2020 et pour la firme Smart & Biggar à titre d’associé de 1996 à 2015. De plus, il a pratiqué pendant trois ans au sein du comité de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.Membre du Barreau du Québec depuis 1996, il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et il est fellow de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.Diplômé en sciences appliquées et génie mécanique de l’Université Laval, il a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal en 1995.