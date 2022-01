Me François Joli-Coeur. Source: Site web de BLG

À Montréal, Me, Me, Me, Meet Meont été promus au rang d’associés.« Le haut calibre de nos associés et associées est la pierre angulaire du cabinet. Nous sommes ravis d’accueillir au sein de la société ces personnes talentueuses, qui continueront d’offrir des conseils pratiques, stratégiques et haut de gamme à nos clients aux quatre coins du pays », a déclaré, présidente du Conseil de la société de BLG.Me Joli-Coeur travaille au cabinet à Montréal depuis 2017.Sa pratique est axée sur les questions de respect de la vie privée et de cybersécurité.Auparavant, il agissait comme conseiller aux affaires juridiques à Québecor Média pendant plus de deux ans et demi et assistant de recherche à l’Université de Californie Berkeley pendant 10 mois. De 2010 à 2013, il a occupé le poste de stagiaire puis avocat au Barreau du Québec.Membre du Barreau du Québec depuis 2010, il a été admis au Barreau de Californie en 2017. Il s’implique également au sein de différents conseils d’administration et consultatif dont l’International Association of Privacy Professionals.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il a effectué une maîtrise en droit et technologies à l’Université de Californie Berkeley en 2014 et un DESS en e-business à HEC Montréal en 2017.Me Talbot exerce principalement en droit des affaires dans le secteur des services bancaires et financiers et en droit immobilier commercial.Avant de rejoindre le cabinet en 2017, il a travaillé chez Blakes, Cassels & Graydon à titre de stagiaire et avocat pendant deux ans. En 2013, il a déjà agi à titre d’auxiliaire juridique à la Cour supérieure du Québec. Pendant ses études, il a été embauché pendant quelques mois chez McCarthy Tétrault à titre d’étudiant.Admis au Barreau du Québec en 2014, il a été récemment reconnu au classement de Best Lawyers 2022 sur la liste des « Avocats et avocates à surveiller au Canada », dans la catégorie services bancaires et financiers.Diplômé en droit international et relations internationales de l’Université du Québec à Montréal, il a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2014.Me Bussières McNicoll pratique en litige civil et commercial.Elle traite des dossiers impliquant notamment sur des actions collectives, la responsabilité civile, le litige bancaire et les injonctions. Elle œuvre également dans le domaine du litige constitutionnel.Avant de rejoindre le cabinet en 2017, elle a occupé pendant deux ans le poste d’auxiliaire juridique auprès de l’honorable Marie-France Bich à la Cour d’appel du Québec. De 2013 à 2014, elle a acquis de l’expérience en travaillant à titre d’étudiante en droit chez BLG.Membre de la Société des Plaideurs, elle a été admise au Barreau du Québec en 2015.Elle détient un diplôme en droit de l’Université de Montréal.Me Woods pratique en litige et droit de la construction. Il conseille des entrepreneurs, sociétés spécialisées en construction, firmes d’ingénierie et donneurs d’ouvrage sur de nombreux dossiers.Membre de l’équipe du Nord® de BLG, il conseille aussi des organisations inuites du Nunavik. En plus de préparer des dossiers de litige, il plaide devant tous les tribunaux du Québec.Avant de rejoindre le cabinet en 2016, il a acquis de l’expérience chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon pendant six ans et demi.Membre du Barreau du Québec depuis 2012, il s’implique à titre de membre au Jeune Barreau de Montréal.Diplômé en droit de l’Université de Montréal, il parle couramment le français, l’anglais, le japonais et l’espagnol.Me Galarneau pratique en droit du travail et de l’emploi. Elle plaide devant le Tribunal administratif du travail et autres tribunaux civils du Québec.Au cours de sa carrière, elle a acquis une expertise en cessation d’emploi, de normes du travail, de harcèlement psychologique et d’immigration des gens d’affaires. Elle conseille régulièrement des employeurs sur des questions spécifiques.Avant de se joindre au cabinet en 2017, elle a travaillé pendant près de cinq ans à la Commission des normes du travail.Anciennement membre pour la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de l'Association canadienne des administrations de la législation ouvrière et du Comité interministériel permanent sur la protection des travailleurs étrangers temporaires, elle a été admise au Barreau du Québec en 2012.Elle a obtenu son baccalauréat en droit à l'Université Laval en 2010.