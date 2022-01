Me Anne-France Goldwater s’attend à de nombreux participants. Source: Archives

Pour la deuxième année consécutive, le cabinet Goldwater Dubé organise un 5@7 en mode virtuel, le 2 février 2022.« ​​Cette année, l’événement se fera avec plus d'optimisme et de joie. Je viens de doubler la taille de mon cabinet, avec la conclusion d’un bail pour tout l’étage. On a l'intention d’aller au-delà du domaine stricto sensu du droit de la famille. On continue l'expansion dans d'autres domaines comme le droit civil, le droit successoral, la protection de la jeunesse, le droit criminel et pénal », explique Me, qui s’attend à de nombreux participants.Au menu : présentations, échanges, tour virtuel du bureau et période de questions. Voici ce qui attend les étudiants durant cette rencontre. Tous les avocats seront également présents pour discuter et pour répondre aux questions des étudiants.« On veut introduire les jeunes au droit de la famille en montrant le côté plus technique et le côté agréable de la pratique », précise-t-elle.Cette rencontre permettra de démystifier notamment le droit de la famille qui est souvent traité comme un « petit droit » avec le droit criminel. Selon Me Goldwater, certains domaines du droit, pratiqués dans les cabinets boutiques, ne sont pas assez représentés à la course aux stages.« Contrairement au droit corporatif, chaque dossier qu'on touche a une réelle conséquence sur l’avenir d’un être humain ou de plusieurs êtres humains (...) Je veux ouvrir les yeux des étudiants », explique-t-elle.Selon l’avocate, il faut « avoir de l’entrejambe et pas avoir peur des conflits parce que certains conflits en droit de la famille peuvent être très intenses » pour pratiquer dans ce domaine. « Il faut arriver avec un esprit ouvert, un grand cœur, un cerveau et surtout être prêt à vouloir aider les gens », précise-t-elle.Me Goldwater souhaite toujours recruter des jeunes étudiants et stagiaires. La moyenne d’âge du cabinet, comptant 20 avocats, est de 25 ans.« Ce que j'ai appris après tant d'années de pratique, si je veux avoir des avocats qui savent mener des litiges du début à la fin avec minutie, précision, discipline, rigueur intellectuelle, il faut que je les forme moi-même », soutient-elle.L’associée principale mise également sur l’utilisation des technologies pour améliorer l’efficacité et la productivité de ses employés. De plus, l’atmosphère du cabinet est conviviale et collégiale. « J'ai des peluches et des figurines de super héros partout dans mon bureau », ajoute l’avocate spécialisée.« On a une politique très active sur la diversité. On invite les personnes qui parlent beaucoup de langues à travailler ici. On voudrait avoir des avocats venant des quatre coins du monde parce qu'un cabinet d'avocat doit refléter la communauté là où il se trouve. C'est fini l'époque des cabinets tout blancs et francophones », renchérit-elle.À sa 41e année de pratique, Me Goldwater est toujours aussi passionnée et continue d’en apprendre au quotidien.Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire en français ou en anglais . Un lien pour accéder à l'événement vous sera envoyé par courriel.