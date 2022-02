Geneviève Chabot. Source: LinkedIn

Mea été nommée juge à la Cour suprême du Bélize, établie en tant que Cour supérieure, depuis janvier 2022.« Au terme de mon mandat à la Commission canadienne des droits de la personne, je considérais quelques options pour la suite, incluant un retour vers la pratique du litige. Bien que le domaine des droits de la personne me passionne, je souhaitais diversifier mes champs de pratique et d'expertise. Je considérais également aller acquérir de l'expérience à l'international », écrit-elle.Avant sa nomination, elle occupait le poste de vice-présidente de la Commission canadienne des droits de la personne depuis 2017.« Lorsque j'ai pris connaissance du projet mené conjointement par le Secrétariat du Commonwealth et le Gouvernement du Bélize visant à nommer des juges sur une base temporaire pour aider à réduire le nombre de dossiers en attente devant la Cour suprême du Belize, je me suis dit qu'il s'agissait du projet idéal pour accomplir mes objectifs », ajoute-t-elle.De 2013 à 2017, elle a agi à titre de conseillère en litige civil et droit des autochtones au ministère de la Justice du Canada. Auparavant, elle a pratiqué comme vice-présidente de la Commission des droits de la personne au Yukon pendant plus d’un an et demi.De 2012 à 2013, elle a enseigné des cours à temps partiel à l’Université d’Ottawa. De 2011 à 2013, elle a travaillé en tant qu’associée en litige commercial et actions collectives chez Osler, Hoskin & Harcourt à Montréal.Pendant sa carrière, elle s’est impliquée régulièrement au sein de divers organismes juridiques, notamment à la direction de l’Association du Barreau canadien de la section Yukon. De 2009 à 2010, elle a été auxiliaire juridique pour le juge Louis LeBel à la Cour suprême du Canada.Diplômée en psychologie de l’Université Laval, elle a obtenu un baccalauréat en droit civil et common law à l’Université d’Ottawa en 2009 et une maîtrise en droit public et constitutionnel à la Harvard Law School.