Me Paul Crépeau. Source: Archives

La juge en chefavait nommé Meà la tête du conseil de discipline des juges en 2019.Mais cette nomination n’a pas suivi les formalités habituelles. Aucun décret n’avait officialisé cette nomination.Le ministère de la Justice s’apprête maintenant à opérer des vérifications quant à cette nomination, rapporte La Presse Ces vérifications interviennent alors que la juge en chef et le ministre de la Justice,, se répondent publiquement depuis un an, au sujet de la création d’un tribunal spécialisé dans les accusations de nature sexuelle et sur le bilinguisme des juges.Me Paul Crépeau, un ancien procureur de la Couronne, avait pris ses fonctions à la fin de l’année 2019, dans le cadre d’un contrat de service, pour une rémunération de 185 000$ annuels.Le Conseil de la magistrature n’avait pas réussi à recruter un patron en passant par la voie habituelle. Les seuls candidats possibles jusqu’en 2020 étaient les avocats de la fonction publique. Depuis, tous les avocats comptant dix ans d’expérience sont admissibles.Joint par Droit-inc, le ministère de la Justice nous a confirmé par courriel que des « vérifications sont en cours ».« Advenant que la situation soit non conforme à la loi, des correctifs devront être apportés dans les plus brefs délais. »