Mes Fannie De Longchamp et Elodie Dion. Source: LinkedIn

Les avocatesetrejoignent l’équipe du cabinet ROBIC à Montréal.Me De Longchamp pratique en droit des marques et droit d’auteur.« C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que je poursuivrai mes aspirations professionnelles au sein du cabinet ROBIC ! », a-t-elle écrit sur LinkedIn Elle conseille les entreprises sur les stratégies de protection et de gestion de leurs droits de propriété intellectuelle, et ce, dans divers secteurs, dont ceux de la mode et de l’agroalimentaire.Avant de se joindre au cabinet, elle a acquis de l’expérience à titre d’avocate chez Gowling WLG à Paris pendant trois ans.Membre du Barreau du Québec depuis 2015, elle a été admise au Barreau de Paris en 2019.Diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a obtenu une maîtrise en droit de la propriété intellectuelle de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas en 2018.Me Dion conseille ses clients sur des questions de brevets, de dessins industriels, de droit d’auteur et de marques de commerce.Sa pratique se concentre en litige, droit de la propriété intellectuelle, droit d’auteur et droit des affaires. Elle détient de l’expérience en plaidoirie devant différentes instances judiciaires provinciales et fédérales.Avant de se joindre au cabinet, elle a travaillé pour le cabinet Smart & Biggar pendant deux ans et demi. Elle a également agi à titre d’avocate pour Lavery Avocats de 2018 à 2016 et pour Goudreau Gage Dubuc de 2016 à 2018 où elle avait effectué son stage du Barreau.Admise au Barreau du Québec en 2016, elle est également agente de marques de commerce depuis 2020.Depuis le début de sa carrière, elle a toujours été impliquée dans plusieurs comités d’organismes culturels. Elle est actuellement membre du comité des Jeunes Gouverneurs des Grands Ballets canadiens.Détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a complété une maîtrise en droit de la propriété intellectuelle de l’Université Lumière Lyon II en 2014.