Me Anna-Maria Masciotra et Me Louise-Hélène Sénécal font partie des trois conseillers juridiques nominnés. Sources: LinkedIn et ALM Events

Récemment on a annoncé la promotion de Me Fred Headon mais ce n’est pas le seul… Me, Meet Meont reçu de nouveaux titres au sein du département juridique d’Air Canada.Me Magny a été promu conseiller juridique général en droit international et affaires réglementaires.Il continue de répondre aux questions d’ordre réglementaire au Canada et à l’étranger, de conseiller les escales internationales et les directeurs généraux ainsi que d’appuyer l’équipe des partenariats, transporteurs aériens internationaux et coentreprises.Avant sa nomination, il a occupé le poste d’avocat-conseil principal et gestionnaire en droit international, alliances et affaires réglementaires depuis 2007.Embauché par Air Canada en 2002, il a travaillé pour Heenan Blaikie à titre d’avocat en droit commercial et corporatif pendant plus d’un an et demi et pour le Centre parlementaire canadien comme consultant juridique pendant quelques mois.Admis au Barreau du Québec en 1996, il a pratiqué chez McCarthy Tétrault de 1996 à 1998.Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, il a complété une maîtrise en droit international public et droit commercial international à l’Université de Cambridge en 1999.Me Masciotra a été promue conseillère juridique générale du groupe de financement et maintenance d’avions au sein de l’entreprise.À ce titre, elle continue de diriger le groupe de financement et maintenance d’avions des affaires juridiques. Elle a déjà occupé le poste de conseillère juridique générale adjointe au sein du même groupe.Membre du Barreau du Québec depuis 1991, elle a été embauchée chez Air Canada en 2002. Auparavant, elle a travaillé pour Coudert Brothers LLP.Depuis le début de sa carrière, elle est membre du groupe de travail de l’aviation (AWG).Diplômée en commerce de l’Université McGill, elle détient un baccalauréat en droit civil de l’Université de Sherbrooke.Me Sénécal a été promue comme conseillère juridique générale du groupe de pratique des litiges.Avant cette nomination, elle agissait à titre de conseillère juridique générale adjointe aux affaires juridiques et litiges.À ce poste, elle continue de diriger le groupe des litiges et du service des réclamations mondiales. Elle offre également des conseils stratégiques dans de nombreux dossiers complexes.Elle a été embauchée par Air Canada en 1989.Diplômée en droit de l'Université de Montréal, elle a été admise au Barreau du Québec en 1982.