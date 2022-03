Victoria Cormier

C’est en janvier 2023 que, qui termine tout juste ses études à l’Université de Sherbrooke, débutera son stage chez DS Avocats Canada, à Québec.Et elle y arrive par la grande porte, elle qui vient tout juste de faire partie de l’équipe championne du concours de plaidoirie Laskin 2022.Une nouvelle que le cabinet a tenu à souligner sur les réseaux sociaux , félicitant la future juriste pour sa prestation au concours 2022.« Et je suis d’autant plus heureuse de me joindre à DS Avocats que le cabinet vient tout juste de me proposer de me joindre à lui comme étudiante pour l’été », explique-t-elle.DS Avocats compte une quarantaine d’avocats dans ses bureaux de Montréal et de Québec, et se spécialise dans le droit civil, commercial et corporatif, notamment dans le soutien aux entreprises ayant des visées internationales. L’étude d’origine française compte quelque 400 avocats, répartis dans 21 bureaux ayant pignon sur rue dans 14 pays.La future stagiaire a remporté, avec son collègue, le titre de « Meilleure paire de plaideurs » du concours de plaidoirie, tandis qu’elle et ses collègues ont remporté le prix de la meilleure faculté de droit ainsi que le 3e meilleur mémoire.« Le problème qui nous était soumis en était un de droit carcéral, avec des enjeux de constitutionnalité et d’équité procédurale. » Victoria Cormier et Harold Martin, à titre d’appelants, devait présenter des motifs d’appels en dernière instance–une Cour suprême « fictive »–à partir de décisions « fictives » rendues en Cour fédérale et en Cour d’appel fédérale.Si la recherche et la rédaction des mémoires d’appels ont nécessité plusieurs mois de préparation, les plaidoiries s’échelonnaient sur seulement deux jours. Armés d’un résumé complet de la preuve présentée devant le tribunal, qui couvre tous les faits adjudicatifs de la cause, il revenait aux participants de « déterminer dans quelle mesure une cour d’appel peut tirer des conclusions à partir de la preuve », peut-on lire dans les règles du concours. Les plaideurs étudiants ne pouvaient pas proposer de la preuve supplémentaire, des études ou des rapports.Cette année, 68 étudiantes et étudiants provenant de 17 facultés de droit à travers le Canada participaient au concours. Ils devaient rédiger des mémoires et à plaider la cause devant de vrais juges et de toutes les provinces. Victoria Cormier a terminé au 20e rang des plaideurs individuels. Le concours était présidé cette année par l’honorable, de la Cour suprême.« Ça m’a donné le goût du litige, et c’est justement Me Anne-Marie Bonin-Lavoie qui sera ma maître de stage, et qui pourra me faire profiter de son expertise en litige civil et commercial. » Cela dit, les stages offerts par DS Avocats proposant une rotation entre les domaines de pratique, Victoria Cormier s’attend à pouvoir aborder plusieurs aspects du droit et de sa pratiqueDéjà, elle se dit choyée de pouvoir profiter des efforts d’intégration que le cabinet fait à son égard. « C’est un bureau que j’aime, on sait que DS implique beaucoup ses stagiaires et ses étudiants, et je suis déjà jumelée avec un stagiaire », se félicite-t-elle.Elle entamera son barreau à l’automne.