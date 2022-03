Borden Ladner Gervais

Cette semaine, les cabinets proposent un jeu-questionnaire, font l’éloge de la diversité, participent à un triathlon d’hiver pour la bonne cause et préparent une conférence…« Dans quel quartier montréalaisetont-ils cassé la croûte après avoir prononcé un discours ? »Il s’agit de l’une des questions inscrites au jeu-questionnaire de Borden Ladner Gervais. Bien plus qu’anecdotique, cette question vise à mettre à l’épreuve les questions du public au sujet de l’histoire des Noirs au Canada.Source : Borden Ladner Gervais / LinkedIn.McCarthy Tétrault a été nommé comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada.Le cabinet est un habitué de prix, puisqu’il obtient cette reconnaissance pour une dixième année consécutive.Rappelons que McCarthy Tétrault a notamment instauré Priorité à l’inclusion, un programme visant à « éliminer » les obstacles à l’inclusion.Cette reconnaissance est attribuée par Mediacorp Canada ; le Canada's Top 100 Employers est un concours annuel visant à reconnaître les meilleurs lieux de travail du pays., associé à Toronto, a obtenu le Prix d’excellence 2022 de l’Association du Barreau de l’Ontario en droit des régimes de retraite et des avantages sociaux.Cette reconnaissance vise à souligner sa contribution et ses réalisations dans le domaine au cours de sa carrière d’une quarantaine d’années.Me Bauslaught a été associé chez Blakes entre 1988 et septembre 2010, année où il s’est joint au cabinet McCarthy Tétrault.Randy a agi à titre d’avocat plaidant, de médiateur, d’arbitre et de fiduciaire de régime. Il a représenté nos clients dans le cadre de mandats liés aux régimes de retraite et d’avantages sociaux.20 membres du bureau de Montréal de Stikeman Elliott ont pris part à la 16e édition du Triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine.Ces derniers ont aussi amassé des fonds pour l’hôpital Sainte-Justine pour l’aider à poursuivre sa mission, soit d’offrir des soins aux enfants et aux mères et demeurer un chef de file dans la médecine pédiatrique au Canada.Source : Stikeman Elliott / StikemanL’associée, à l’emploi de Therrien Couture Joli-Coeur depuis 36 ans, offrira prochainement une formation en ligne sur les pièges des contrats de distributions à éviter, pour réduire les risques que ces ententes soient résiliées.L’événement se tiendra mercredi prochain entre 12h et 13h.« Les clauses de ces contrats devront être bien rédigées pour minimiser les risques de poursuites et permettre à l’exportateur de continuer ses exportations », précise le descriptif de l’événement.