Me Siddhartha Borissov-Beausoleil et Me Béatrice Bull. Source : LinkedIn

Les deux nouveaux avocats, qui viennent tout juste d’être assermentés, sont tous les deux issus de l’Université McGill.D’abord, Me Siddhartha Borissov-Beausoleil a complété son baccalauréat en droit à McGill en 2020, où il s’est spécialisé en en négociations commerciales et en résolution des différends. Il sera appelé à exercer principalement en droit transactionnel et droit commercial.Quant à Me Béatrice Bull , elle exercera principalement en droit transactionnel, plus particulièrement en matière de capital de risque. Elle a un double diplôme de droit civil et de common law à l’Université McGill, qu’elle a complété en 2019.Me Borissov-Beausoleil a été étudiant en droit, puis stagiaire chez Lavery avant d’être recruté comme avocat. Il a également été étudiant stagiaire en droit à la Banque Nationale et à la Cour du Québec, en plus d’avoir participé à la clinique d’information juridique de McGill. Il est arrivé chez Lavery au printemps 2019.Me Bull a quant à elle été étudiante en droit chez Miller Thomson, et adjointe juridique chez Barron Roy Proulx Avocats. Elle a également passée près de deux ans au département de conformité juridique de Bell. Elle est chez Lavery depuis l’été 2021. Dans l’annonce de leur nomination , les deux nouveaux avocats font l’éloge de l’ambiance du cabinet qui vient de les accueillir.« J’ai rejoint l’équipe Lavery en 2019 et mes collaborateurs se sont avérés accueillants, compétents et animés par un fort esprit de collaboration », explique Siddhartha Borissov-Beausoleil.« Mes collaborateurs ont été l’élément le plus déterminant dans ma volonté à rejoindre les rangs », ajoute Béatrice Bull.