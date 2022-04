Me Camille Marceau Bouchard. Source: Commission des services juridiques

Déjà basée à Matane, Meest nommée au poste de directrice des bureaux d’aide juridique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.Elle était depuis 2015 avocate généraliste au bureau d’aide juridique de Matane, près de là où elle a commencé sa carrière, puisqu’elle a effectué son stage du barreau au bureau de Ste-Anne-des-Monts.Camille Marceau Bouchard pratique le droit criminel et le droit administratif. Elle est également professeure de perfectionnement en français juridique au Commissariat à la magistrature fédérale.Parallèlement, cette barreau 2015 étudie en maîtrise en droit criminel à la faculté de droit de l’Université Laval.Native de la région de Lotbinière, elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me Marceau Bouchard a été la présidente de la section québécoise de la Ligue des droits et libertés.Elle s’implique auprès de l’Association de soccer de Matane.