Me Marie-Pier Lefebvre. Source: LinkedIn

a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. La Barreau 2009 a choisi de revenir au cabinet KSA, avocats + notaires où elle a débuté sa pratique en droit des affaires et où elle a développé une expertise en matière de fusions, d’acquisitions et de réorganisations d’entreprises.« C’est un cabinet avec lequel je partage les mêmes valeurs, en particulier l’intégrité », confie-t-elle en entrevue avec Droit-Inc. Elle ajoute qu’elle est heureuse d’œuvrer au sein d’une firme à l’expertise reconnue, avec des collègues qu’elle connaissait déjà.L’avocate a aussi fait ses devoirs avant de prendre sa décision. « KSA prône une meilleure conciliation travail-famille et ça facilite les choses pour la mère de famille que je suis », dit-elle.En poste depuis le 11 avril, Me Lefebvre s’est rapidement adaptée à ses nouvelles responsabilités. « Ça se passe super bien! Je n’ai pas eu de misère à me replonger dans le bain. Il faut dire que je n’ai pas perdu mes réflexes en travaillant dans des entreprises privées. »Marie-Pier Lefebvre a en effet passé près de quatre chez Kaleido Croissance (anciennement Universitas), puis cinq ans pour la mutuelle d’assurances Beneva. Là, elle a conseillé la direction de chaque organisation dans le cadre de projets stratégiques et a été impliquée dans de nombreux partenariats et contrats commerciaux.« J’ai par ailleurs développé une spécialisation en protection des renseignements personnels, qui est un enjeu crucial pour de telles entreprises qui recueillent des renseignements hautement sensibles », note Me Lefebvre.Elle estime que ces expériences lui ont permis d’acquérir une vision d’affaires qu’elle met aujourd’hui au service de ses clients. L’avocate remarque en outre que son parcours est assez inusité. « C’est rare que les avocats quittent le privé pour aller en cabinet. Habituellement, c’est le parcours inverse. »Son passage en entreprise lui a également permis de voir comment ça se passe à l’interne. « Maintenant que je suis revenue en cabinet, je peux mieux aider mes clients. »