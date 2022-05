Me Geneviève Desmarais, Me Marie-Claude Richer et Me Cherine Cheftechi . Source: Resolys et Droit-inc

C’est un retour en présentiel pour le Congrès annuel du Jeune Barreau de Montréal, qui se tiendra les 12 et 13 mai prochains au Palais des congrès de Montréal.Cette 76e édition se veut ancrée dans l’actualité. Vous pourrez y dégoter des outils pour soutenir vos clients dans les affaires de violence conjugale et sexuelle (avec); en apprendre plus sur le harcèlement à l'ère du télétravail (avec Mede la firme de consultation Resolys), et vous informer sur les perspectives juridiques entourant la protection de la biodiversité, ou sur les sanctions commerciales dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine.Mey tiendra également une clinique sur l’interrogatoire en chef, le contre-interrogatoire et les meilleures façons de le préparer. Vous aurez aussi l’occasion de parfaire votre pratique en assistant à la formation de Me Laurence Bich-Carrière, du cabinet Lavery Avocats : « Comment préparer une plaidoirie d'appel qui reste? ».La conférence de clôture sera tenue par L’honorable, juge à la Cour suprême du Canada. Il présidera le Cocktail avec la Magistrature sous le thème Futur de la justice : la place du justiciable.Pour vous inscrire, rendez-vous ici