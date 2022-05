Karl Chabot. Source: Site web de LCM Avocats

franchit une nouvelle étape dans sa carrière ! Le Barreau 2015 vient tout juste de quitter la boutique de litige LCM Avocats pour occuper le poste de conseiller juridique principal chez Desjardins !Cette annonce succède à un hiver occupé pour Me Chabot, qui a commencé, en janvier dernier, à travailler à temps partiel à l’École du Barreau à titre de professeur.Karl Chabot s’est joint à LCM Avocats en novembre 2019, après deux ans chez De Grandpré Chait, à Montréal.Le Barreau 2015 exerce principalement en litige civil et commercial, un domaine qui lui a permis de représenter des particuliers, des PME et de grandes entreprises.Il a aussi pratiqué dans le domaine de la responsabilité professionnelle, ainsi qu’en droit de la santé, notamment dans les domaines médical, hospitalier, pharmaceutique et celui des assurances.C’est ainsi sans surprise que Me Chabot a travaillé, entre mai 2015 et mars 2017, chez Ménard, Martin avocats, un cabinet spécialisé en droit de la santé . Il a aussi été chez Fernet Avocats, qui se spécialise en droit disciplinaire et pharmaceutique.Karl Chabot a complété sa formation en droit à l’Université d’Ottawa en 2013. Il détient un Juris Doctor de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’un DESS en Droit et politiques de la santé.Il a été admis au Barreau en 2013.