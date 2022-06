L’associée Isabelle Landry et la Grande Roue de Montréal. Sources: Site web de BCF Avocats d’affaires et d'Expedia

Pour les touristes, ça ne change rien, mais pour Montréal, oui : le Tribunal administratif du Québec vient de conclure que la Grande Roue du Vieux-Port doit être portée au rôle d’évaluation foncière.L’opérateur de l’attraction touristique, Les Holdings La Grande Roue de Montréal inc., arguait que l’installation est facilement démontable et transportable, et qu’il serait donc inexact de la considérer comme un immeuble.Les juges administrativesetont rejeté cette interprétation en raison des colonnes et des pieux qui soutiennent l’édifice, qui lui donnent un caractère d’immeuble au sens de la Loi sur la fiscalité municipale.« Des pieux qui descendent jusqu’au roc, à une profondeur de 25 mètres, constituent clairement une incorporation au sol. Sans un tel élément pour assurer la stabilité à long terme et dans des conditions climatiques extrêmes, la Grande Roue ne pourrait pas opérer », explique la décision du tribunal , rendue le 13 mai dernier.L’opérateur de la Grande Roue, qui était représenté par l’associé de BCF Avocats d’affaires,, est un locataire de la Société du Vieux-Port en vertu d’un bail de cinq ans signé en 2017. La Ville de Montréal était représentée par, de Gagnier, Guay, Biron.Rappelons que la Grande Roue, qui fait 60 mètres de haut, a été installée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, en 2017.