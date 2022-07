est maintenant à son compte ! L’adjointe juridique a lancé sa propre compagnie de services d’adjointe virtuelle juridique : adjointevplus.Mme Bouchard espère maintenant aider les cabinets à maximiser leur temps, leurs ressources internes et à contribuer à la prospérité de leur entreprise.« Les défis et la pression de l'urgence ont toujours été une source d'adrénaline positive, indique sur son site internet Audrey Bouchard. Ma débrouillardise et mon efficacité sont au rendez-vous lorsqu'une problématique, un questionnement ou bien une impasse se pointe le bout du nez. Je suis toujours en mode solution pour vous aider. »Source : Audrey Bouchard / LinkedInUne avocate, à la radio ? Oui, vous avez bien entendu !L’avocate en droit de l’immigration,, était de passage à l’émission L’Heure du Monde pour discuter de la fin du programme des réfugiés afghans.Source : Exeo Attorneys / LinkedInLa Barreau 2022 s’est jointe à l’équipe d’Exeo à l’été 2021 pour se spécialiser en droit de l’immigration, après un passage comme étudiante chez Lavery.Le cabinet de Québec Lévesque Lavoie Avocats se gâte… avec de nouveaux bureaux !Source : Lévesque Lavoie avocats / LinkedInSitué au 1280 Boulevard Lebourgneuf, il est possible de constater le résultat final ci-dessous.« Notre installation n'est pas encore entièrement terminée, mais nous voilà tout de même prêts à vous accueillir dans nos nouveaux bureaux! En plein cœur de Lebourgneuf, un grand stationnement est disponible », indique le cabinet en ligne.Source : Lévesque Lavoie avocatset son cabinet boutique spécialisé en droit des affaires, Robinson, ont remis une donation de 17 500 $ à l’Institut Innovation Gatineau, un organisme qui est décrit comme un « incubateur » pour les startups, les PME et les travailleurs autonomes de l’Outaouais.« Étant un de nos donateurs les plus notables, Bryan sera un invité exclusif de notre exposition d'art NFT en septembre et repartira avec une pièce unique créée par un artiste NFT émergent, Raymon Fong », indique l’Institut en ligne.Me Robinson, à la tête de sa propre étude depuis vingt ans, a aussi offert par le passé plusieurs heures d’accompagnement et de formation gratuites aux membres de l’Institut.Source : Institut d’Innovation Gatineau / LinkedInUne étudiante en droit chez Stikeman Elliott se démarque ;, qui a commencé chez Stikeman Elliott en mai 2021 à titre d’étudiante en droit, est récipiendaire du prix d’excellence De Grandpré Chait, qui récompense l’étudiant avec le meilleur résultat au cours DRT 6568 - Droit des biens immobiliers.« J'ai eu la chance de suivre ce cours l'hiver dernier dans le cadre du diplôme Juris doctor en common law nord-américaine, diplôme que j'ai obtenu de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Je tiens à remercier vivement De Grandpré Chait pour ce prix », a mentionné la principale intéressée.Mme Roy a complété ses études en droit à l’Université de Montréal.Source : Oriane Roy / LinkedIn