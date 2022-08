Roméo Pirate. Source: LinkedIn

Quatre ans, ça se fête en grand ?Le cabinet burELLE, qui compte maintenant quatre avocats et un directeur général, a souligné l’événement sur LinkedIn… en mettant en scène sa nouvelle mascotte !Source : Martine Burelle / LinkedInL’équipe de burELLE a en effet recruté Roméo Pirate dans ses rangs, un jeune chien qui semble faire le plaisir de ses nouveaux collègues.« Roméo est un excellent communicateur. Je sais immédiatement quand il s'apprête à me voler mon sandwich ! », fait valoir à la blague l’avocatRassurez-vous : Roméo n’est, bien sûr, pas un avocat. Cette annonce, pour le moins cocasse et originale, sert le cabinet dans ses efforts de recrutement. BurELLE recherche effectivement un avocat en droit administratif détenant entre « un jour » et six ans d’expérience.« Roméo a une grande soif de savoir et est toujours prêt à se plonger dans ses livres. Depuis hier, il sait donner la patte ! », ajoute quant à elle MeS’il n’a pas étudié à l’université, « Me » Pirate, cinq mois, est au moins reconnu pour son « entrain », son « écoute » et son « empathie ».« Toujours disponible dans les moments de stress pour une marche, il aide à la cohésion de l’équipe », conclut Me Burelle.Source : Martine Burelle / LinkedIn