Me Chloé Fauchon Source: LinkedIn

Originaire de Rivière-du-Loup, Meconsidère qu’elle était une enfant plutôt timide au primaire. « Ce sont les concours oratoires qui m’ont permis de mieux m’exprimer en public », explique-t-elle.Au secondaire, elle était impliquée au sein de conseils étudiants, mais aussi dans diverses activités socioculturelles telles que Secondaire en spectacle.C’est à l’âge de 17 ans qu’elle choisit de quitter le Bas-Saint-Laurent pour poursuivre ses études collégiales en cinéma à Québec. « Je dis souvent que c’est le premier dossier que j’ai réussi à gagner, car j’ai dû convaincre mes parents de laisser partir leur petite fille vers une plus grande ville », se rappelle-t-elle.Cette avocate de 32 ans choisit par la suite d’étudier en droit à l’Université de Laval. « Je me suis sentie interpellée par le défi intellectuel que ça représentait. J'espérais aussi mieux comprendre les fondements de la société pour pouvoir changer des choses », explique-t-elle.Elle gagne plusieurs bourses et prix durant ses années à la Faculté de droit. Elle reçoit la bourse du fond Pierre-Cimon, une bourse en droit municipal et elle remporte en 2012 le prix Jeremy Olivier du prestigieux concours de plaidoirie Laskin. Elle figure également au tableau d’honneur du doyen pendant la même année.« Ma passion dans cette profession, c’est d’être une actrice de changement, de faire évoluer des enjeux de société et de tenter d’avoir un impact positif », mentionne-t-elle.Même si elle était encore attachée à sa région natale, Me Fauchon a choisi de commencer sa carrière dans la ville de Québec. C’est un coup de foudre envers l’équipe du cabinet Lavery qui l’a incité à rester en ville.« J’ai tout de suite voulu apprendre et travailler avec eux. Je recherchais dans cette équipe des mentors que j’ai encore aujourd’hui. Ils m’ont fait confiance rapidement et pour cela, je leur en serai toujours reconnaissante », ajoute-t-elle.Aussi selon elle, la ville de Québec regorge de dossiers intéressants qui lui permettent de travailler en droit de l’environnement, en affaires municipales, en aménagement du territoire et en urbanisme.« Ces grands dossiers qui se renouvellent chaque année renforcent mon amour pour cette ville. Le fait que Québec soit près de la nature et du fleuve est très important pour moi, puisque ça m’aide à garder un équilibre pour ma santé mentale », confie-t-elle.Cela fait presque dix ans que l’avocate travaille chez Lavery. En 2018, elle a remporté le prix de meilleure oratrice du Jeune Barreau de Québec et en 2022 elle a été reconnue au palmarès Ones to Watch, Best Lawyers in Canada.« Je suis une personne qui travaille très fort pour atteindre ses objectifs. C’est une façon pour moi de toujours me dépasser ».Quelques jours avant la naissance de son deuxième enfant, Me Fauchon a été élu en mai dernier, à la présidence du Jeune Barreau de Québec. « C’était plus fort que moi, je ne pouvais pas mettre ce défi de côté, car ça me passionnait beaucoup trop! »Présentement en congé de maternité chez Lavery, elle continue tout de même à s’impliquer au Jeune Barreau de Québec pour planifier la prochaine année.« Si je suis capable de concilier le rôle de maman et de présidente, c’est parce que je me sens privilégiée et que je suis bien entourée. Mes deux enfants sont en bonne santé et mes proches sont toujours présents pour nous aider ».Pour son mandat, Me Fauchon souhaite que l’environnement et l'écoresponsabilité soient des thématiques à privilégier pour les prochaines décisions. « Le Jeune Barreau de Québec, ce n’est pas seulement moi. C’est un travail d’équipe avec 1500 membres, des administrateurs, une directrice générale et des bénévoles engagés. »L’équipe travaille présentement sur un guide des pratiques écoresponsables dans la pratique du droit. Le Jeune Barreau de Québec réfléchit également à développer des moyens pour enrichir ses relations internationales sans nuire à l’environnement.« On a choisi de réduire notre présence à l’international, en diminuant nos voyages en avion. Un mandat d’une année, c’est tellement peu. Mais j’ai quand même la conviction que nous pourrons acquérir de nouveaux réflexes pour améliorer nos façons de faire d’un point de vue environnemental », explique Me Fauchon.Elle ajoute : « J'ai aussi le souhait de rallier tous les Jeunes Barreaux et la communauté juridique à une vision commune sur cet enjeu ».