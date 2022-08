Stéphanie Auclair. Sources: LinkedIn et site web d’Altalex

« En fondant Altalex avocats, il n’était pas question pour moi d’ajouter simplement un autre cabinet à ceux qui existaient déjà. »promeut la vision de son nouveau cabinet : Altalex avocats, spécialisé en droit des affaires. Un choix naturel pour l’ancienne associée d’EXACTUS, reconnue à Québec pour ses services dans le même domaine.Sur le site internet de son ancien employeur, Me Auclair est justement décrite comme la « dauphine » de son mentor et ancien associé,« Je souhaitais créer une firme où les gens seraient au cœur de la mission, soit non seulement les clients, mais aussi l’équipe et la communauté », poursuit la Barreau 2011. Sa nouvelle équipe - la sienne - compte deux avocats,etet une parajuriste,Me Auclair, qui enseigne à l’École du Barreau depuis quatre ans, espère maintenant accompagner sa clientèle, composée de PME, de façon « proacti(ve) » et « personnalisé(e) ».« Je suis convaincue que des entreprises pilotées par des entrepreneurs qui comprennent mieux les enjeux légaux et qui sont accompagnés par des professionnels heureux et accomplis contribuent à une meilleure société. »Bachelière de l’Université de Sherbrooke, Stéphanie Auclair a commencé sa carrière chez Langlois Avocats avant de se joindre à EXACTUS deux ans plus tard, en septembre 2013.À noter que le cabinet de Me Vallières, Barreau 1994, a été fondé la même année.Altalex avocats est situé dans le quartier Saint-Sauveur à Québec au 229, Rue Saint-Vallier O.Source : Altalex / LinkedIn