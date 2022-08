Me Simon Telles. Source: LinkedIn

Après trois années passées au cabinet Trivium en tant qu’avocat salarié, Mechoisit de se lancer comme conseiller stratégique à l’Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ).« C'est avec le cœur gros que je laisse derrière moi une équipe formidable de collègues. J’aurais toutefois le plaisir de poursuivre ma collaboration avec Trivium à titre d'avocat affilié afin de continuer à servir ma clientèle et exercer un rôle-conseil en droit des personnes morales à but non lucratif », a-t-il annoncé sur LinkedIn.Me Telles a fait partie de l’équipe de Trivium comme étudiant en droit, stagiaire puis avocat. Son expérience au sein de ce cabinet lui a permis de développer une pratique du droit dans le milieu communautaire.Il a choisi de rejoindre l’ARIHQ pour relever de nouveaux défis, mais aussi pour mettre à profit les compétences qu’il a acquises durant les dernières années. Il occupe dans cet organisme le poste de conseiller stratégique en affaires juridiques et relations gouvernementales.Bachelier en droit à l’Université de Montréal (UdeM), Simon Telles s’est toujours investi dans les mouvements étudiants. Il défendait entre autres l’accessibilité à l’enseignement supérieur en plus d’avoir contribué à fonder l’organisme « Sans oui, c’est non! ».Me Telles s’est également impliqué comme président de l’Association des étudiants en droit et comme coordonnateur aux affaires externes de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM.Animé par des valeurs de solidarité et d’équité, ce Barreau 2020 n’a pas hésité à devenir président de l’Union étudiante du Québec et de l’organisme Force jeunesse, dont la mission est de défendre les droits des jeunes travailleurs.Son parcours l’a également amené jusqu’à l’Assemblée nationale française à Paris où il a pu agir comme collaborateur parlementaire. Comme avocat, il pratique majoritairement dans le droit des affaires, le droit de gestion, le droit du travail et le droit civil.